Rubén Blades cierra el tema sobre su parentesco con el poeta Ricardo Miró y aclara que no se cambiará el apellido

El cantante y compositor Rubén Blades emitió su última opinión sobre su participación en el programa "Finding your Roots" en el que quedó al descubierto que el artista es nieto biológico de Ricardo Miró, el poeta más importante e influyente de Panamá. A través de su blog "La esquina", publicado en su página web, Blades ha querido ponerle punto final al tema que ha creado una fuerte controversia desde que salió a la luz.

Te puede interesar: 🔗Rubén Blades | ¿Cómo vivió la familia de Ricardo Miró el anuncio del parentesco con el cantautor?

Te puede interesar: 🔗Blades sugiere al gobierno tomar en serio amenazas de Trump y 'crear bloque de aliados'

En sus primeras líneas, Blades explica que ve necesario "aclarar públicamente" ciertos aspectos del contenido del programa "para evitar que versiones equivocadas, o maliciosas, sean las que terminen siendo consideradas la verdadera y única fuente para definir lo que ocurrió". "Esta ocasión es la última en la que me referiré al tema públicamente", señaló el cantante.

A continuación, reproducimos íntegramente la opinión de Rubén Blades sobre su participación y experiencia en el programa "Finding your Roots".

Hace cuatro años fui invitado a participar en el programa, "Finding your Roots", moderado por el académico Henry Louis Gates, jr. En ese popular programa se examinan los antecedentes genéticos y genealógicos de las personas seleccionadas, cada una de ellas distinguida en diversos campos o disciplinas. Políticos, actores, escritores, músicos, científicos, chefs, todo tipo de persona y profesión han formado parte de este programa, transmitido por la respetada estación de televisión PBS (Public Broadcasting System).

Acepté la invitación y participé en el programa animado por la curiosidad de conocer más sobre mis antecedentes familiares y por la oportunidad de incorporar la experiencia genética latina en el marco de las investigaciones hechas por el programa.

Luego de más de un año de haber sido invitado y de haber entregado mi muestra de ADN recibí una comunicación de los productores del proyecto informando que no habían logrado encontrar una conexión genética entre el apellido Blades y yo. Su primera interpretación fue considerar la posibilidad de que yo no fuese el hijo de Rubén Blades Bosques, a quien siempre llamé "Skipper". Afortunadamente, él aún vivía y mi esposa, Luba Mason, viajó a Panamá y le hizo una prueba de ADN que trajo de vuelta y entregó a la producción del programa "Finding your Roots".

Se pudo entonces comprobar que el ADN de mi hermano menor Robert, nacido 14 años después de mí, correspondía con el mío y demostraba que ambos provenían del mismo padre y la misma madre, Anoland Bellido de Luna. Habiéndose demostrado ese hecho, todavía no existía evidencia genética alguna que conectara a mi padre con el apellido Blades.

Como inicialmente yo había identificado a Reuben Nathaniel Blades, nacido en la isla de Saint Lucia, como mi abuelo y el padre de "Skipper", las pesquisas genéticas realizadas por "Finding your Roots" se habían enfocado en esa isla y en el área de las Antillas. Al no encontrar vínculos entre, Reuben Nathaniel Blades, mi padre y yo, la investigación tuvo un giro específico y se concentró en Panamá. Ese nuevo enfoque dio como resultado la aparición de dos coincidencias genéticas cuyo posterior análisis llevó a la identificación de Ricardo Miró como el padre de "Skipper", mi progenitor, y por ende, mi abuelo. El resultado fue para mí absolutamente inesperado. En ningún momento de mi existencia escuché mencionar el nombre de Ricardo Miró como alguien relacionado con nuestra familia. Jamás imaginé, o consideré posible esa conexión con mi abuela Emma, con mi padre, y menos conmigo".

LOS RESULTADOS

La identificación de mi perfil genealógico y genético fue producto de un minucioso trabajo realizado por el equipo de investigación del programa "Finding your Roots", y duró años. Utilizaron los vastos recursos con los que han hecho revivir el pasado de cientos de personas, examinando e inspeccionando archivos y depósitos de información, nacional e internacionalmente. La validez de los resultados es acreditada por la calidad del personal empleado para la tarea de análisis y recopilación de datos. Su reputación y su seriedad están establecidas desde hace mucho.

GENETICA Y EVIDENCIA CIRCUNSTANCIAL

Los únicos que podrían responder las innumerables preguntas que aún sobreviven y aclarar los hechos de este sorpresivo resultado no están ya con nosotros. Los eventos ocurrieron hace más de cien años atrás. Solo queda especular y eso no brinda certeza científica alguna a los hechos. Sin embargo, "Finding your Roots" hizo además una pesquisa adicional para tratar de comprender como pudieron haberse desarrollado los contactos entre Ricardo Miró y mi abuela, Emma Bosques Aizpuru, y encontró puntos interesantes que comparto con ustedes.

1. Mi abuela fue miembro de la Orden Rosacruz y el poeta Miró a su vez de la Logia Masónica de Panamá.

Aunque son distintos grupos, los Rosacruces y Masones comparten el secretismo, su creencia en el espíritu como fuente renovadora para el desarrollo personal a través de la búsqueda de la verdad. Ambos enfatizan el individualismo, el uso de la razón y el misticismo. Los Rosacruces permitían en la Orden a mujeres, los Masones usualmente no. Pero estoy seguro que Ricardo Miró y Emma Bosques Aizpuru fueron conscientes de que compartían muchas creencias esotéricas y eso pudo establecer una poderosa conexión entre ellos.

2. Mi abuela y Miró compartían agendas y gustos culturales

Mi abuela Emma era una mujer educada, graduada en la Normal de Santiago, poeta, pintora, maestra de dibujo y su estudio estaba ubicado a escasas cuadras de un lugar ocupado por Ricardo Miró. Seguramente frecuentaban los mismos círculos culturales de la época y en esa ciudad de Panamá, con un mínimo de extensión territorial y habitantes, resulta imposible creer que no se hubiesen conocido dada su similitud en intereses.

3. Ricardo Miro fue Director de los Archivos Nacionales de Panamá de 1919 a 1927.

Mi abuela Emma trabajaba en los Archivos Nacionales cuando mi padre Rubén nació, en 1924.

4. Ricardo Miró es el padre biológico del escritor panameño, Ramon H. Jurado, a quien reconoció como su hijo.

Jurado prefirió no usar el apellido Miró durante su existencia (no sé la razón, aunque puedo imaginar varias).

ESPECULACION

De joven me enteré por casualidad que mi padre, "Skipper", había nacido en Santa Marta, Colombia.

Cuando pregunté en mi casa por qué, se me explicó que mi abuela Emma estaba visitando parientes y que prefirió quedarse y dar a luz allí. Mi padre siempre alegó que él tenía "dos fechas de nacimiento", una del 5 de Febrero de 1924, y otra del 5 de Septiembre de 1924, y achacó la discrepancia a un "error clerical".

Mi abuela Emma tenía tres hijos de su primer matrimonio con el ciudadano italiano, Giuseppe Laurenza. Se divorció de él creo que en 1919 ó 1920. ¿Acaso Emma, una vez enterada de su estado de gravidez, decidió irse a Santa Marta, Colombia, y tener a mi padre Rubén allá, para evitar burla y escarnio en la ciudad capital?

Siendo mi abuela la mujer independiente que siempre fue, es incluso posible que no le informara a Miró de la situación y decidiera enfrentarla sola. Emma nunca aceptó depender de hombre alguno. Una vez me dijo que había enviado a sus dos hijas, mi tía Margot y mi tía Edita a la escuela, pero a sus dos hijos, Roque y Rubén, los había educado en la casa. Le pregunté por qué había hecho eso, "no tenía dinero para pagar por los cuatro" respondió, "y como las mujeres están desprotegidas en este mundo controlado por los hombres, necesitan de una educación formal para poder sobrevivir".

CODA

La noticia de que Ricardo Miro es mi abuelo biológico ha opacado otras revelaciones igualmente extraordinarias. Me enteré de que mi tía-abuela es Amelia Denis de Icaza, la primera poeta panameña que publicó su trabajo en Panamá y autora de "Al Cerro Ancón", un poema donde refleja su patriótico dolor al ver a su "idolatrado Ancón" bajo la jurisdicción extranjera en la Zona del Canal ("Ancon Hill"). Su poesía está llena de preocupación social y amor por su país. Amelia Denis era hermana de la madre de Ricardo Miro, y su tía. Amelia muere el 16 de julio de 1911 ( yo nací un 16 de julio).

Ramon H. Jurado, novelista y cronista periodístico, hijo natural de Ricardo Miró, es mi tío. Fue defensor de las causas nacionales, dirigente estudiantil en los 50's, y egresado como yo del Instituto Nacional. Su interés por la justicia social también se traslada a su labor como autor. La novela "Desertores", basada en el caudillo panameño, el indígena Victoriano Lorenzo, retrata "su tragedia y el significado de su martirio".

Es posible que estas conexiones expliquen el antecedente de mis inquietudes sociales, políticas y como escritor. Creo que nuestro ADN transmite más que simples aspectos físicos y orgánicos, aunque eso no ha sido probado.

De más de diez libros que he leído sobre el tema, solamente uno, "Time, Love and Memory”, de Jonathan Weiner, profesor en Columbia University, New York, examina la posibilidad de la transmisión genética de la memoria. Pienso que va más allá aún. El ADN mantiene y transfiere emociones, sentimientos, experiencias, sonidos y herencias no físicas que provienen de las vidas de nuestros antepasados; lo creo altamente probable.

Gracias por su respeto, atención e interés.

Este es mi comentario final sobre el asunto del poeta Ricardo Miró.

Y repito: mi nombre es, y será siempre, Rubén Blades.