Blades sugiere al gobierno tomar en serio amenazas de Trump, 'crear bloque de aliados' y 'no permanecer callado'

Las reacciones por las declaraciones de Donald Trump sobre retomar el control del canal de Panamá, ya como presidente de Estados Unidos, siguen generando reacciones y sumando voces que piden al gobierno nacional tomar la situación con seriedad y preparar la defensa de la soberanía panameña.

Uno de ellos es el cantautor Rubén Blades, quien en su portal vertió lo que piensa de la coyuntura política internacional que atraviesa la nación, afirmando que las declaraciones de Trump no tienen sustento real, ni han sido respaldadas con pruebas.

"Panamá trata a las naves norteamericanas injustamente, les cobra de más, y que China controla el Canal". "Panamá ha violado las normas del Tratado", fue lo dicho por Trump en su discurso.

Seguidamente planteó las sugerencias que podría considerar el gobierno nacional.

Blades continuó manifestando que el narcisismo de Trump, unido a un deseo de imitar a los líderes autoritarios que admira (el autócrata, invasor de Ucrania, Vladimir Putin es uno de ellos), su ausencia de escrúpulos y colosal ignorancia presentan una peligrosa combinación de factores.

Asumir que Trump no habla en serio, o considerar que sus acusaciones son tan absurdas que no podrán prosperar ante un análisis racional, no debe crear en el gobierno panameño un falso sentido de seguridad”, recalcó.