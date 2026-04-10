Sandra Sandoval celebra un año más, revela su secreto y apuesta por hábitos saludables

Desde muy joven, Sandra mostró su carisma y talento sobre el escenario, convirtiéndose rápidamente en una de las voces femeninas más representativas del típico.

Ciudad de Panamá, Panamá/La reina de la música típica panameña está de fiesta. La reconocida cantante Sandra Sandoval celebra este viernes 10 de abril sus 56 años, y lo hace con un mensaje cargado de gratitud, reflexión y nuevos hábitos que han marcado una etapa distinta en su vida.

Desde tempranas horas, la artista compartió con sus seguidores en Instagram un emotivo mensaje en el que agradece a Dios por un año más de vida y revela algunos cambios personales que ha incorporado recientemente. Entre ellos, destacó la inclusión de los huevos como parte fundamental de su alimentación, así como una transformación más profunda basada en pensamientos positivos y el amor al prójimo.

“Así recibo mi cumpleaños agradeciendo a Dios por un año más y por permitirme una nueva oportunidad, cambiando hábitos en todos los aspectos de mi vida…”, escribió la intérprete, dejando ver una faceta más introspectiva y espiritual.

Pero la celebración no se queda en redes sociales. Como ya es tradición, Sandoval festejará a lo grande con el esperado Sandra Fest, que se realizará este sábado 11 de abril en Westland Mall, Panamá Oeste. Este evento se ha convertido con los años en una cita obligada para sus fanáticos, reuniendo a cientos de personas y a figuras del ámbito musical en una noche de fiesta, acordeones y tamboritos.

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Una trayectoria que la convirtió en ícono

Hablar de Sandra Sandoval es hablar de una de las figuras más influyentes de la música típica en Panamá. Junto a su hermano, el acordeonista Samy Sandoval, ha construido una carrera sólida que se extiende por décadas, posicionando el género típico en escenarios nacionales e internacionales.

Desde muy joven, Sandra mostró su carisma y talento sobre el escenario, convirtiéndose rápidamente en una de las voces femeninas más representativas del típico. Su estilo alegre, su conexión con el público y su autenticidad la han mantenido vigente en una industria cambiante.

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A lo largo de su carrera ha lanzado múltiples éxitos bailables que forman parte del repertorio popular panameño, además de consolidar una imagen cercana y espontánea que le ha permitido conectar con distintas generaciones.

Más allá de la música, Sandoval también ha sido tendencia en redes sociales por su personalidad sin filtros, sus ocurrencias y su capacidad de reinventarse, aspectos que la mantienen como una de las figuras más queridas del país.

Hoy, a sus 56 años, Sandra Sandoval no solo celebra la vida, sino también una trayectoria que sigue marcando el ritmo de la música típica panameña. Y como cada año, lo hará rodeada de su gente, en una fiesta que promete estar a la altura de su legado.