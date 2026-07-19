Shakira lideró el emotivo cierre del show de medio tiempo con un llamado al 'Love'

La FIFA había prometido un espectáculo sin precedentes para la primera final mundialista con un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl.

La final del Mundial de Fútbol 2026 no solo hizo historia dentro del campo de juego con el duelo entre España y Argentina, sino también fuera de él, al presentar por primera vez un espectáculo de medio tiempo de gran formato que reunió a algunas de las mayores estrellas de la música y el entretenimiento mundial.

El MetLife Stadium, ubicado en las afueras de Nueva York, se transformó en un gigantesco escenario para un espectáculo que combinó música, danza y un mensaje de unión, marcando un nuevo capítulo para la Copa del Mundo.

La encargada de abrir el show fue Madonna, quien sorprendió al público al aparecer acompañada por las leyendas brasileñas Ronaldinho y Ronaldo. La presentación dio paso al director venezolano Gustavo Dudamel, quien lideró una orquesta en un segmento que fusionó la música clásica con la energía del evento deportivo.

Posteriormente, la agrupación surcoreana BTS tomó el escenario para interpretar algunos de sus mayores éxitos, seguida por el canadiense Justin Bieber, quien mantuvo la euforia de los miles de asistentes y de millones de espectadores alrededor del mundo.

Sin embargo, uno de los momentos más esperados llegó con la aparición de la colombiana Shakira junto al cantante nigeriano Burna Boy. Ambos interpretaron su colaboración "Dai Dai", acompañados por los bailarines ugandeses Ghetto Kids y Eseniia Mikheeva, en una presentación cargada de color, coreografías y ritmos que puso a bailar al estadio.

El cierre del espectáculo tuvo un tono emotivo. Decenas de niños subieron al escenario para interpretar una canción con un mensaje de amor y esperanza, mientras todos los artistas participantes se unían a ellos en un llamado colectivo de "Love". La puesta en escena incluyó además la aparición de personajes icónicos como Peggy y la Rana René, aportando un toque familiar y festivo al desenlace del show.

La FIFA había prometido un espectáculo sin precedentes para la primera final mundialista con un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl. Según informó la AFP, el evento fue concebido como "el escenario más grande del mundo", en el cierre de un Mundial inédito que, por primera vez, reunió a 48 selecciones y se disputó en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

La celebración comenzó incluso antes del pitazo inicial. En el acto de apertura participaron el actor Tom Cruise, los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini, el popular creador de contenido estadounidense IShowSpeed y el rapero Post Malone, quienes dieron inicio a la jornada que puso punto final a cinco semanas y media de competición y 104 partidos.

Con esta apuesta por integrar un espectáculo musical de talla mundial en la final, la FIFA busca convertir el partido decisivo del Mundial en una experiencia de entretenimiento global que trascienda el fútbol y reúna a distintas generaciones de aficionados.

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