¡Sorprendente! Ex de Mats Hummels posó para playboy y confesó que hay un español muy sexi ¿Quién será?

Catherine “Cathy” Fischer-Hummels, es presentadora, influencer y empresaria alemana, mejor conocida por ser la ex esposa del futbolista alemán Mats Hummels, se divorciaron en diciembre del pasado año, y contó que se realizó unas fotos para marcar un nuevo comienzo en su vida.

¿A caso esto es una venganza?

Apareció con sus senos desnudos en las fotos mientras hablaba de dejar atrás su pasada relación.

En una entrevista dada al tabloide alemán Bild Catherine señaló que le dijo a Playboy: "Nunca he abrazado realmente mi cuerpo. Tengo 35 años y solo ahora puedo decir: me gusto a mí misma. Me hubiera gustado sentir este cuerpo antes".

También dejó caer la bomba de que siempre encontró atractivo al también futbolista, ganador de la Copa del Mundo en 2010 y ex portero de España, Iker Casillas.

Cuando la famosa revista le pregunto cómo sería el hombre de sus sueños después de dejar a Hummels, ella respondió: "Realmente ni siquiera podría decir cómo sería el hombre de mis sueños. Simplemente tiene que atraparme. Debería ser grande"; En cuando se le preguntó si esto incluye a los actores de Hollywood Liam y Chris Hemsworth, amplió la pregunta para incluir al ex portero de España y Real Madrid.

Respondiendo: "Tomaría los dos. Y siempre encontré al portero Iker Casillas muy sexi".

La presentadora y empresaria dijo que gran parte de su motivación para hacer las fotos era oponerse a la vergüenza corporal.

Añadió: "Estoy principalmente en contra de la vergüenza corporal y abogo por que las personas acepten sus cuerpos y se sientan cómodas con ellos. Nadie tiene que ajustar un estándar. Yo tampoco”.

También habló sobre sus problemas de salud pasados que la llevaron a someterse a una cirugía de aumento de senos y dijo: "Cuando tenía 21 años, se descubrió que tenía muchas intolerancias y que mi tiroides estaba rota".

"Luego me medicaron y tuve que desintoxicarme. Durante seis meses solo me permitieron comer alimentos seleccionados y tuve que pesar todo para que mi metabolismo volviera a funcionar".

Ella reveló que el tratamiento la hizo bajar a solo 43 kilos antes de agregar: "Mis senos desaparecieron por completo. Ya no me sentía mujer. Porque solía tener una bonita copa B".

"Nunca lo hice (posar desnuda) públicamente porque me avergonzaba. Ahora estoy más relajada. En ese momento también tenía una imagen diferente de la belleza".

Concluyó la entrevista diciendo: "Hago lo que tengo ganas de hacer. Me mantengo sola y estoy agradecida de estar sana después de los años difíciles por los que he pasado".