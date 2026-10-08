El Tachi se las ingenió para crear nubes en su video tras fallido experimento casero

La experiencia dejó una historia que combina humor y creatividad, pero también evidencia parte del trabajo que puede haber detrás de una producción musical: probar ideas, resolver contratiempos y buscar alternativas cuando los planes iniciales no funcionan.

Ciudad de Panamá, Panamá/Lo que comenzó como un experimento inspirado en TikTok terminó convirtiéndose en una anécdota sobre creatividad, perseverancia y los imprevistos detrás de una producción audiovisual. El cantante panameño El Tachi se propuso crear un efecto de nubes para acompañar el video de una de sus canciones, pero el resultado no salió como esperaba.

El artista contó en Instagram que se levantó con ganas de convertirse en su propio director creativo y poner en práctica una idea que había visto en TikTok: fabricar nubes con un cooler y otros implementos.

Decidido a probar suerte, compró las herramientas y se puso manos a la obra. Incluso bromeó con la posibilidad de descubrir que tenía más talento para la carpintería que para el amor.

Sin embargo, el proyecto comenzó a complicarse desde el principio. Primero, la broca no encajaba en el taladro, por lo que tuvo que comprar otro. Después, el cantante se quemó y, cuando finalmente intentó colocar los filtros, descubrió que tampoco cabían.

Tras resolver varios de estos inconvenientes, llenó el cooler con hielo y puso a prueba el invento. Pero, después de todo el trabajo, el efecto de nubes que buscaba simplemente no funcionó.

El Tachi no se rindió y mostró el resultado

Lejos de quedarse únicamente con la frustración, el intérprete aprovechó la experiencia para compartir una reflexión con sus seguidores y advertir que no todo lo que aparece en TikTok funciona como se muestra en los videos.

“Lo que sí es real es el temón que voy a hacer acá. Logré hacer mi video con nubes, no con el efecto que quería, pero no siempre las cosas van a salir como quieres; lo importante es que confíes en tu proceso, en tu proyecto y le des pa'lante con to”, escribió.

Posteriormente, el artista publicó otro mensaje acompañado de un video en el que se aprecian efectos visuales y nubes reflejadas, mostrando cómo terminó resolviendo la propuesta audiovisual.

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“En medio de la tormenta, pero siempre creando. Al final, las cosas no siempre suceden como quieres; ¿pero qué haces con eso?”, expresó en Instagram.

La experiencia dejó una historia que combina humor y creatividad, pero también evidencia parte del trabajo que puede haber detrás de una producción musical: probar ideas, resolver contratiempos y buscar alternativas cuando los planes iniciales no funcionan.

Aunque el experimento casero no dio el resultado esperado, El Tachi encontró la manera de seguir adelante con su propuesta y convertir los obstáculos en parte de la historia detrás de su video.