Thomas Markle, padre de Meghan Markle, fue arrestado por el FBI en Florida

El arresto se produce después de varias semanas de investigaciones sobre la posible posesión de material de abuso sexual infantil relacionado con dispositivos electrónicos y pertenencias vinculadas a Markle, tanto en Filipinas como en México.

Florida, Estados Unidos/El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, fue arrestado este viernes 6 de noviembre por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Florida, Estados Unidos, según reportes de medios internacionales.

De acuerdo con información citada por CNN, que recoge publicaciones de Daily Mail y The New York Post, la detención se produjo en la residencia para adultos mayores Maravida Senior Living, ubicada en Lakeland, donde reside el hombre de 82 años.

El arresto se produce después de varias semanas de investigaciones sobre la posible posesión de material de abuso sexual infantil relacionado con dispositivos electrónicos y pertenencias vinculadas a Markle, tanto en Filipinas como en México.

Investigaciones en Filipinas y México

El caso tomó fuerza el pasado 4 de noviembre, cuando la Policía Nacional de Filipinas confirmó a la agencia AFP que tres tarjetas de memoria y un teléfono celular entregados por Thomas Markle Jr., hijo de Thomas Markle, contenían archivos identificados como material de abuso sexual infantil.

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Los dispositivos fueron entregados a las autoridades después de que Markle Jr. asegurara haber encontrado imágenes de abuso infantil entre las pertenencias de su padre, en una antigua residencia ubicada en Cebú, Filipinas.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa y que todavía deben establecer el origen de los archivos, quiénes podrían ser responsables y si se infringieron las leyes filipinas.

"No basta con encontrar algunos materiales y sacar conclusiones de inmediato", declaró el jefe de la Policía Nacional de Filipinas, José Melencio Nartatez Jr., según AFP.

La investigación también se extendió a México. Un día antes de la revelación de la policía filipina, autoridades del estado de Baja California realizaron un allanamiento en un depósito alquilado por Thomas Markle, tras recibir una denuncia anónima sobre la supuesta presencia de material de pornografía infantil.

Durante la inspección, los investigadores encontraron revistas de origen asiático que datan de hace aproximadamente 20 años y decomisaron equipos informáticos. Sin embargo, las autoridades no especificaron el contenido de las publicaciones encontradas.

Meghan Markle reaccionó a las investigaciones

La duquesa de Sussex, quien está distanciada de su padre desde 2018, cuando contrajo matrimonio con el príncipe Harry, manifestó estar "profundamente consternada" por las revelaciones relacionadas con las investigaciones.

Thomas Markle ha negado las acusaciones en su contra. Las pesquisas buscan determinar si tuvo posesión de ese material y establecer quiénes estarían involucrados.

El caso también involucra investigaciones en Estados Unidos, donde las autoridades federales estarían siguiendo las pistas relacionadas con los dispositivos y el material encontrado en los países donde Markle residió anteriormente.

***Con datos de AFP y medios internacionales***