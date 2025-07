Tragedia en la monarquía inglesa: hallan muerta, junto a un arma, a prima de los principes William y Harry

Rosie Jeanne Burke Roche, prima segunda de los príncipes William y Harry, fue encontrada sin vida en su domicilio familiar en Norton, Malmesbury, el pasado 14 de julio. La joven, de apenas 20 años, era estudiante de Literatura Inglesa en la Universidad de Durham y se preparaba para unas vacaciones con amigos cuando su madre, Pippa, y su hermana Agatha, hallaron su cuerpo en casa.

Junto a ella, se encontró un arma de fuego. Esta escena ha generado alarma en los medios británicos, aunque las autoridades insisten en que la muerte no presenta indicios de participación de terceros. El forense Grant Davies, a cargo del caso en el condado de Wiltshire, declaró que la policía considera la muerte como “no sospechosa”, pero el expediente sigue abierto y se espera una audiencia clave para el próximo 25 de octubre, fecha en la que se esclarecerán los detalles que hoy siguen bajo reserva.

Rosie Roche no era una figura pública ni integraba las filas oficiales de la realeza, pero su conexión sanguínea era innegable. Era nieta de Edmund Roche, hermano de Frances Shand Kydd, madre de Diana de Gales, lo que la convertía en prima segunda de William y Harry. Aunque alejada de los actos oficiales o de la exposición mediática, su linaje forma parte de la compleja red de descendientes ligados a la nobleza británica.

La familia materna de la princesa Diana, los Shand Kydd y los Roche, ha estado marcada por tragedias silenciosas que rara vez salen a la luz. Esta pérdida revive en la memoria pública el dolor de una dinastía familiar que, pese a su abolengo, no ha estado exenta de dramas personales.

Rosie cursaba el primer año de su carrera universitaria en Durham, una de las instituciones más prestigiosas del Reino Unido. Allí, no solo se destacaba por su rendimiento académico, sino también por su participación en actividades culturales. Había colaborado con una publicación estudiantil centrada en arte y cultura, mostrando desde temprana edad su interés por las humanidades y la expresión escrita.

Sus compañeros la describen como una persona sensible, empática, con una aguda inteligencia emocional. “Era de esas personas con las que bastaba una conversación para saber que tenía un mundo interior muy rico”, comentó una amiga cercana al The Sun bajo anonimato.

El obituario publicado en el Yorkshire Post el pasado 19 de julio la recordó con especial ternura: “Querida hija de Hugh y Pippa, increíble hermana de Archie y Agatha, nieta de Derek y Rae Long”.

La Universidad de Durham también lamentó su fallecimiento en un breve comunicado: “Rosie era parte integral de nuestra comunidad universitaria. Su muerte ha dejado un vacío enorme entre sus compañeros y profesores”.

La ceremonia fúnebre se llevó a cabo de forma íntima, en presencia de los familiares más cercanos. No obstante, se contempla la posibilidad de un homenaje público en su honor, una vez se completen los procesos legales. Aunque su nombre no resonaba en los tabloides, su partida ha generado una profunda conmoción no solo por su linaje, sino por el contraste entre su juventud y la naturaleza del fallecimiento.

La noticia de su muerte se hizo pública pocos días después del cumpleaños número 12 del príncipe George, hijo mayor de William y Kate. Un dato que subraya el contraste entre la celebración familiar y la tragedia privada, un vaivén emocional al que la familia real ha tenido que acostumbrarse a lo largo de los años.

La muerte de Rosie Roche ha despertado comparaciones inevitables con la del financiero Thomas Kingston, esposo de Lady Gabriella Windsor, prima de William y Harry por parte del rey Carlos III, quien fue hallado muerto en febrero de 2024 en una residencia de Gloucestershire. En ese caso también se encontró un arma de fuego junto al cuerpo.

Aunque las autoridades insisten en que ambos casos no están relacionados, el parecido en las circunstancias ha generado inquietud y especulación pública. Los dos eran jóvenes, vinculados a la realeza por lazos de sangre o matrimonio, y sus muertes ocurrieron en espacios privados, acompañadas de elementos que remiten a posibles cuadros de salud mental o eventos no del todo esclarecidos.