Tupac Shakur | Jurado comienza las deliberaciones en el juicio por el asesinato del rapero

El asesinato de Shakur, cuando tenía 25 años, ha sido uno de los casos sin resolver más célebres de Estados Unidos.

Las Vegas, Estados Unidos/Un jurado comenzó las deliberaciones el lunes en el juicio contra un exlíder de una pandilla de Los Ángeles acusado de participar en el asesinato del famoso rapero Tupac Shakur, ocurrido hace tres décadas.

Duane "Keffe D" Davis, de 63 años, antiguo líder de la pandilla South Side Compton Crips, que controlaba partes de Los Ángeles en los 1990, es acusado de ordenar el asesinato del artista el 7 de septiembre de 1996.

El crimen habría ocurrido después de que su sobrino fuera golpeado por miembros del séquito de Shakur, también conocido como 2Pac, en un casino de Las Vegas.

"Duane Davis, en la cultura de las pandillas, no podía dejar que eso pasara", dijo el fiscal Binu Palal durante los alegatos finales.

Shakur fue asesinado a tiros dos horas después del enfrentamiento en el casino por un hombre que iba en un Cadillac blanco que se detuvo en un semáforo en rojo junto al BMW en el que el rapero viajaba.

Según los fiscales, Davis entregó el arma a alguien que estaba sentado en el asiento trasero del Cadillac para que disparara.

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Davis es la única persona que ha sido acusada por este asesinato. La investigación se estancó durante décadas por falta de pruebas, pero el caso se reactivó cuando se publicaron las memorias de Davis en 2019.

En ellas cuenta que iba en el asiento delantero del Cadillac blanco ese día. Pero ahora niega esas confesiones y se declara no culpable.

Michael Sanft, abogado defensor de Davis, calificó las confesiones de su cliente de ficción y mentiras diseñadas para promocionar su libro.

El asesinato de Shakur, cuando tenía 25 años, ha sido uno de los casos sin resolver más célebres de Estados Unidos.

Si es declarado culpable, Davis enfrenta la posibilidad de cadena perpetua sin libertad condicional.