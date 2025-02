Turista intentó cruzar legalmente la frontera terrestre a Estados Unidos y le revocaron la visa

Una ciudadana mexicana compartió en redes sociales el difícil momento que vivió cuando intentó ingresar a Estados Unidos con su visa de turista y terminó siendo retenida por las autoridades fronterizas. De acuerdo con su testimonio, los agentes la esposaron y la mantuvieron bajo custodia durante cuatro horas antes de comunicarle que su documento de viaje había sido anulado.

La protagonista de esta experiencia es Alexia Enríquez Jiménez, docente originaria de Nogales, Sonora, quien publicó un video en Facebook el pasado 13 de febrero para relatar lo sucedido. Según explicó, su intención era cruzar un territorio estadounidense únicamente para comprar pañales y otros artículos en una tienda, pero en el punto de control de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. UU. (CBP, por sus siglas en inglés) la situación se complicó inesperadamente.

Enríquez presentó su visa de turista, la cual había renovada en mayo de 2024, sin embargo, después de responder a varias preguntas de los agentes, le informó que el documento quedaba revocado. “Yo tuve a mi bebé en Tucson, todo el parto fue pagado, no le debo ni un dólar a Estados Unidos, pero aún así me quitaron la visa. Fue una experiencia muy traumática. No es solo que te la cancelen, sino todo lo que te hacen pasar, las preguntas, el proceso”, expresó la maestra.

Posible motivo de la revocación

Según Enríquez, los oficiales le dijeron que la decisión se tomó por “órdenes de Washington, de presidencia”, sin brindarle detalles específicos sobre la razón. Comentó que conoció el caso de otra mujer que había pasado por una situación similar y que, en su caso, la cancelación se debía a que su hija nació en Estados Unidos.

Ante esto, sospecha que su propia situación podría estar relacionada con el hecho de haber dado a luz en territorio estadounidense. Aunque aseguró que trata de mantener una actitud positiva, reconoció que el incidente la dejó afectada. “Te impacta mucho porque te esposan de manos y pies sin darte explicaciones. Gracias a Dios, no iba con mi bebé, sino sola. Solo quería hacer una compra rápida”, relató.

La maestra describió el trato recibido como innecesario y mencionó que la hizo sentirse expuesta y avergonzada, especialmente por la forma en que fue trasladada. “Soy docente y fue una humillación muy grande. Le decía al agente que no era necesario que me llevaran esposada ni caminando de esa manera. Nogales es un lugar pequeño, me preocupaba que alguien conocido me viera en esas condiciones”, lamentó.

Durante su detención, los agentes le tomaron muestras de ADN, revisaron su vestimenta y le retiraron sus pertenencias personales, incluyendo su Apple Watch y sus gafas. Además, verificaron su lugar de trabajo, fotografiaron la escuela donde enseña y buscaron su dirección antes de hacerle firmar documentos oficiales.

Incertidumbre sobre la cancelación de la visa

Uno de los aspectos que más inquieta a Enríquez es que su visa tenía aún más de nueve años de vigencia, pues la había renovado el año pasado y la recibió en junio. Además, recordó que en enero cruzó sin problemas, lo que aumenta su incertidumbre sobre la medida tomada en su contra. Para finalizar, hizo un llamado a otras personas que hayan atravesado una situación similar a contactarla, con el objetivo de explorar opciones para recuperar el documento de viaje.