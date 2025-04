Ulpiano Vergara y Balbino Gómez: Todo lo que debes saber si vas para el reencuentro

El día que muchos fanáticos de la música típica panameña esperaban se acerca y ya los organizadores preparan cada detalle para que la noche sea inolvidable. El gran reencuentro entre Ulpiano Vergara y Balbino Gómez ya tiene fecha, lugar y costo de entrada para todos los interesados.

Como ya se había informado antes, el gran evento se dará el sábado 10 de mayo en Churrasco de Chitré y la entrada se ha establecido en 20.00 dólares general. Además, hasta el momento la venta solo será en taquilla , y estará disponible el día del evento desde la 1:00 p.m.

También debe tener en cuenta que solo se aceptará efectivo, por lo que debe asegurarse de llevar plata en mano para poder ingresar a uno de los eventos típicos del año que verdaderamente ¡promete! 👌🏼

El precio para algunos cibernautas les ha parecido elevado; sin embargo, en la cuenta de Instagram del Mechi Terror, hay muchos seguidores que han afirmado que es muy buen costo para un baile de esta ‘categoría’, y es que, sin duda, los verdaderos tipiqueros no escatiman en gastos cuando de un buen baile se trata.

Podemos rescatar el comentario de @alexaus0321 que escribió: “Me parece excelente el precio, hasta pienso que está barato: para estos artistas que son the best”, o @abdieleliecer que dijo. “Papá, eso no es pa taquillero, ni toma selfies, ni miradores de tarima, eso es para bailadores, así que el que baila los pagará. ¡Por mí está súper bien el precio!”

Mientras otros usuarios como @dcastro entre risas, escribió: “Si pago la entrada, no me queda pal seco 😂😂😂😂”.

La organización también anunció la participación del conjunto Jorge Gómez y el Dúo de Oro.

¡Revuélcate, cocodrilo! porque ya es toda una realidad; lo que por años los fanáticos del container de las chicas hermosas soñaron será posible el próximo sábado 10 de mayo y ahora solo falta saber a qué hora abren las puertas y si será una amanecida. ¡Ah, mundo!

¡Todos los caminos conducen a Chitré, ajá!