El videojuego francés 'Clair Obscur' domina y bate récord en los Game Awards

"Clair Obscur: Expedition 33" rompió la marca de estatuillas obtenidas por un solo juego de video en el que es considerado como el equivalente de los Óscar de esta industria.

París, Francia/"Clair Obscur: Expedition 33", la primera producción del estudio francés Sandfall Interactive, batió este jueves un récord al llevarse nueve premios en los Game Awards de Los Ángeles, incluido el de videojuego del año.

El título de temática posapocalíptica también resultó vencedor en las categorías de mejor juego independiente, mejor dirección artística y mejor narrativa, entre otras, lo que marcó un hito para un título producido en Francia.

De esta manera, "Clair Obscur: Expedition 33" rompió la marca de estatuillas obtenidas por un solo juego de video en el que es considerado como el equivalente de los Óscar de esta industria.

Te puede interesar: Fallece el legendario actor argentino Héctor Alterio a los 96 años

"Han cambiado nuestras vidas y la de nuestro estudio, y es realmente maravilloso", dijo el director del videojuego, Guillaume Broche, sobre el escenario del Peacock Theater, donde se entregaron los galardones.

El videojuego se caracteriza por su marcado homenaje a la cultura gala: escenarios inspirados en el París de la "Belle Époque", música interpretada en gran medida en francés y un traje adicional para los personajes que combina boina roja, camiseta a rayas y "baguette" de pan.

Desarrollado en gran parte por una treintena de personas, un tamaño más bien modesto en comparación con los titanes del sector, es para muchos miembros del equipo el primer videojuego que desarrollan.

Con más de cinco millones de ejemplares vendidos, se ha convertido en un fenómeno mundial y en uno de los éxitos sorpresa del año desde su lanzamiento en abril.

Te puede interesar: Jimi Hendrix | Tribunal revela que músicos del artista murieron pobres

El título estaba nominado en un número récord de categorías y se enfrentaba a pesos pesados como "Death Stranding 2" del legendario Hideo Kojima, famoso por "Metal Gear Solid", o "Donkey Kong Bananza" de Nintendo.

El año pasado el gran ganador fue "Astro Bot", un juego de plataformas que rinde homenaje a los héroes más conocidos de la PlayStation.

Desde 2014, los Game Awards están organizados y presentados por el experiodista canadiense Geoff Keighley.

El jurado está compuesto por un centenar de medios e "influencers" especializados, que tienen un peso de cerca del 90% en la premiación, frente al 10% del voto del público, según el sitio oficial de la ceremonia.

La ceremonia, transmitida en línea en las plataformas YouTube y Twitch, así como en las redes sociales, también se difundió por primera vez en Amazon Prime Video.