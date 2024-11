Wanda Nara expuso detalles de su separación de Mauro Icardi y confirmó su relación con L- Gante

En las últimas semanas, Wanda Nara sorprendió al compartir públicamente su primer beso con el cantante, un gesto que confirmó el vínculo que han ido construyendo en los últimos meses, mientras su relación cordial con el futbolista argentino sigue en declive. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que ella publicó en sus redes sociales poco después, un texto que rápidamente borró pero que dejó huella entre sus seguidores.

Te puede interesar: Cazzu reaparece y sorprende con una excéntrica falda de 'esponjas en las caderas'

Te puede interesar: ¡Cuidado Piqué! Shakira asegura que aún tiene canciones por escribir sobre su separación

El comunicado, que fue titulado con fecha y hora exacta “Turquía, 5 de noviembre de 2024, 12:22”, dejó entrever la tensión que vive la mediática empresaria en su vida personal. En él, Wanda hizo referencia a la independencia que ha asumido en medio de su separación de Icardi: “Me hago cargo económicamente de mis hijos sola, lucho con una mudanza y recuperar a las mascotas de mis hijas que lamentablemente son rehenes, también con amenazas”, confesó. Estas declaraciones resonaron entre los fanáticos, sobre todo al mencionar las dificultades que ha enfrentado en el manejo de la custodia de sus hijas y las complicaciones de su vida privada.

El mensaje también contenía una crítica al entorno de su exesposo y las expectativas que algunos podrían tener sobre ella. Subrayó que no permanecería en una unión solo por mantener las apariencias: “No me importa lo exterior de nadie. No me quedo en una relación infeliz por la foto familiar. Mientras fui feliz, estuve, cuando eso deja de pasar, me parece lo más sincero seguir mi camino”, declaró con firmeza, mostrando su convicción de priorizar su bienestar y el de sus hijos. “Voy a ir siempre en busca de mi felicidad”, concluyó.

Poco después de publicar este texto en sus historias de Instagram, la empresaria decidió eliminarlo, pero no sin dejar antes un impacto entre sus seguidores y la prensa. En una breve nota concedida a un medio, Wanda aseguró que no estaba dispuesta a hablar en detalle sobre ciertos temas mencionados en su mensaje, incluyendo las amenazas. “Eso fue lo único que dije, porque a veces la gente habla sin conocer todas las partes”, comentó sin querer profundizar.

Por otro lado, cuando se le preguntó sobre su relación actual con Mauro Icardi,fue clara: “No estoy en contacto con Mauro, hablamos por las chicas”, refiriéndose a Francesca e Isabella, las hijas que tiene en común con el futbolista. Asimismo, confirmó que ya había iniciado el trámite de divorcio, aunque lo dejó en manos de sus abogados para evitar implicarse demasiado: “Pedí el divorcio, pero lo dejé en manos de otra persona”, explicó, sin mostrar urgencia por cerrar ese capítulo de su vida.

El beso entre Wanda y L-Gante, que se viralizó durante un Instagram Live, parece haber sellado su relación de forma pública. En el video, ambos se dejaron ver cómplices y sonrientes. El cantante, cuyo nombre real es Elián Valenzuela, propuso un desafío durante la transmisión: “Si llegamos a los 50 mil visitantes nos damos un beso”, afirmó, aunque el reto no fue necesario. En medio del streaming, L-Gante tomó la iniciativa y le dio un apasionado beso a Wanda, que rápidamente fue replicado por portales de todo el mundo.

Mientras tanto, desde el programa A la tarde, se informó que Wanda podría haber iniciado una demanda contra su exmarido por el incumplimiento del pago de la manutención de sus hijas.

“Hay una versión de una demanda de Wanda Nara a Mauro Icardi. Ella llevaría la justicia a Mauro por no pagar los alimentos durante los últimos seis meses”, informó el periodista Diego Estéves, aumentando la tensión sobre el posible desenlace legal de esta mediática separación.

El triángulo amoroso entre Wanda Nara, L-Gante y Mauro Icardi continúa generando intriga, y los próximos meses serán clave para definir la dirección de estas relaciones, tanto sentimentales como legales.