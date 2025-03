Will Smith sorprende con su show musical que fue tendencia en la final de la Nations League de la Concacaf

Will Smith sorprendió con el show musical que abrió el partido entre México y Panamá en la final de la Nations League de la Concacaf la noche del domingo 23 de marzo.

El evento se realizó en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

El actor y también rapero interpretó “Gettin’ Jiggy Wit It” y “Men in Black”, la canción de la película del mismo nombre en 1997.

Según Marca, incluir el show musical de Will Smith “fue una gran idea, ya que hizo bailar a los presentes”.

El medio también informó que Smith adelantó que su nuevo álbum está en camino.

La declaración suscitó interés y buena respuesta en las redes sociales, donde incluso se aseveró que la interpretación de Smith fue mejor que la de Kendrick Lamar en el medio tiempo del Super Bowl LIX.

Will Smith is in the house! 🎬 ✨#CNLFinals pic.twitter.com/ejGyEOCMHH — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 24, 2025

El espectáculo de Smith fue tendencia y dejó la sensación de un buen show, según Marca.

La Selección de Panamá cayó ante México por 2-1 en la gran final de la Liga de Naciones de Concacaf 2024-2025.

A pesar del resultado adverso, los dirigidos por Thomas Christiansen mostraron carácter y dejaron buenas sensaciones en varios aspectos del juego.

Will Smith se hizo famoso en los años 90 con la serie de televisión The Fresh Prince of Bel-Air (El Príncipe del Bel-Air).

Ha tenido una carrera exitosa en Hollywood con películas como “Men in Black”, “Independence Day”, “I Am Legend”, “The Pursuit of Happyness” y “Bad Boys”.

Smith ha sido reconocido con varios premios, entre ellos un Óscar a Mejor Actor en 2022 por su papel en “King Richard”.

También tiene su carrera en la música, especialmente en el rap.