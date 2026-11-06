Un zafiro de 197 quilates que perteneció a los Románov saldrá a subasta en Ginebra

El zafiro fue adquirido en 1927 por Ganna Walska, una gran aficionada a la joyería y cantante de ópera estadounidense de origen polaco.

Ginebra, Suiza/Joyas históricas de familias reales saldrán a subasta el próximo miércoles en Ginebra, entre ellas un espectacular zafiro que perteneció a los Románov de 197,80 quilates vinculado a la corte imperial rusa.

Este zafiro de Ceilán, de un intenso color azul y que mide unos 3,5 por 3 centímetros, "pasó a formar parte de la colección de los Románov a mediados del siglo XIX, pero la piedra es mucho más antigua", declaró a la AFP Andres White Correal, presidente de la división de joyería de Sotheby's.

"Cuando se produjo la revolución bolchevique (1917), fue una de las joyas incluidas en la lista de piezas que debían venderse y llegó, no se sabe cómo, desde los bolcheviques hasta Cartier", explicó.

El zafiro fue adquirido en 1927 por Ganna Walska, una gran aficionada a la joyería y cantante de ópera estadounidense de origen polaco.

Volvió a salir a subasta en 1971 y, posteriormente, en Ginebra en 1992, antes de que la casa Cartier creara en 2015 su actual engaste, en forma de brazalete con diamantes.

Su valor se estima entre 850.000 y 1,7 millones de francos suizos (entre uno y dos millones de dólares aproximadamente).

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Entre las joyas reales que se ofrecen en esta subasta figura también una tiara de diamantes de la casa Mellerio, presentada por primera vez en la Exposición Internacional de 1862 en Londres.

Su valor se estima entre 300,000 y 500,000 francos suizos (entre 365,000 y 610,000 dólares).

Otra pieza destacada de esta misma subasta es una espectacular joya transformable de Cartier, creada en Londres a finales de la década de 1930 para Mary Cavendish, duquesa de Devonshire.

Su valor se estima entre 780,000 y 1,1 millones de francos suizos (entre 95,000 y 1,3 millones de dólares).