Conoce los emocionantes partidos que se disputaran en la COPA NESTLÉ ¡Qué Rico! 2026
La intensidad sube de nivel con los encuentros decisivos de las jornadas 3 y 4 en la cancha sintética
Panamá, ciudad de Panamá/El sábado 31 de enero, la actividad futbolística en el Sport Center de Costa del Este, comenzará al mediodía con el enfrentamiento de la categoría U10F entre Samuels Academy e Inter Panamá CF. La jornada sabatina se intensificará durante la tarde con una serie de encuentros clave en la categoría U13, destacando los duelos de Plaza Amador contra Costa del Este y Zona Roja FC frente a Dinamo AW.
Toda la acción de este día podrá ser disfrutada por los aficionados a través de las transmisiones en vivo por el YouTube de #TVMAX.
Para el domingo 1 de febrero, la programación arranca desde las 11:00 am con el choque de la categoría U11 entre la Academia Toro B y la Academia Diamantes.
El cierre de este fin de semana deportivo contará con partidos decisivos en las divisiones U10F, U13 y U12F, incluyendo el esperado encuentro entre PGS Girls Academy y ADM FC PTY a las 3:00 pm. Esta doble jornada promete mantener la alta competitividad en todas las categorías participantes del torneo.
SÁBADO 31 DE ENERO – DÍA 3
12:00 m.d.
• U10F: Samuels Academy vs Inter Panamá CF
• U10F: Casa de Oración vs JM Soccer Academy
1:00 p.m.
• U12F: PGS Girls Academy vs Inter Panamá CF
• U12F: Samuels Academy vs ADM FC PTY
2:00 p.m.
• U13: Sánchez Soccer Academy vs Johao Academy
• U13: Zona Roja FC vs Dínamo AW
3:00 p.m.
• U13: Plaza Amador vs Costa del Este
• U13: Surfer Soccer Academy vs Academia Soccer 10 FC
DOMINGO 1 DE FEBRERO – DÍA 4
11:00 a.m.
• U11: Academia Toro B. vs Academia Diamantes
• U11: Dep. Hijos de Dios vs Familia FC
12:00 m.d.
• U10F: Casa de Oración vs Inter Panamá CF
• U10F: ADM FC PTY vs JM Soccer Academy
1:00 p.m.
• U13: Zona Roja FC vs Costa del Este
• U13: Sánchez Soccer Academy vs Soccer 10 FC
2:00 p.m.
• U13: Johao Academy vs Surfer Soccer
• U13: Dínamo AW vs Plaza Amador
3:00 p.m.
• U12F: Samuels Academy vs Inter Panamá CF
• U12F: PGS Girls Academy vs ADM FC PTY
SÁBADO 7 DE FEBRERO – DÍA 5
8:00 a.m.
• U7: Academia Toro B. vs Costa del Este FC
• U7: Yo Amo el Fútbol vs Cantera FC
9:00 a.m.
• U10F: ADM FC PTY vs Inter Panamá CF
• U10F: Casa de Oración vs Samuels Academy
10:00 a.m.
• U12F: Samuels Academy vs ADM FC PTY
• U12F: PGS Girls Academy vs Inter Panamá CF
DOMINGO 8 DE FEBRERO – DÍA 6
8:00 a.m.• SFOU9 vs SFOU9
9:00 a.m. • SFOU9 vs SFOU11
10:00 a.m. • SFOU11 vs SFOU11
SÁBADO 21 DE FEBRERO – DÍA 7
11:00 a.m.
• U7: Academia Chilibre vs Cantera
• U7: Plaza Amador vs Costa del Este FC
12:00 m.d. • SFPU9
SÁBADO 28 DE FEBRERO – DÍA 8
5:00 p.m. • FOU7 vs FPU7
6:00 p.m. • FOU10F vs FPU10F
8:00 p.m. • FOU11 vs FPU11
DOMINGO 1 DE MARZO – DÍA 9
12:00 m.d. • FOU9 vs FPU9
1:00 p.m. • TCOU9
2:00 p.m. • TCOU13
3:00 p.m. • TFPU13
4:00 p.m. • FPU13
5:00 p.m. • Clausura
Transmisión: YouTube