El futuro del fútbol panameño juega la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026

Talento, pasión y sana competencia se dan cita cada fin de semana en Costa del Este

Ciudad de Panamá, Panamá/Este sábado, el Sport Center de Costa del Este se convirtió en el epicentro del talento juvenil, dando inicio a la Copa Nestlé, un torneo que cada sábado y domingo reunirá a más de quinientos niños y niñas, quienes competirán en busca de la gloria deportiva. La competencia se extenderá hasta el 1 de marzo de 2026, consolidándose como un espacio de formación, sana competencia y desarrollo del deporte infantil.

El país entero se prepara para ser testigo del nacimiento de las próximas estrellas del fútbol nacional. La Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026 no es solo un torneo; es la celebración de la diversidad, el esfuerzo y la pasión que une a las comunidades panameñas a través del deporte.

Más de 500 niños y niñas participan becados por La Federación Panameña de Fútbol y la empresa Nestlé ¡Qué Rico!

El Himno Nacional en la inauguración fue entonado por Danna Paola, ganadora de Canta Conmigo 2025, también estuvieron presente Blas Pérez, Gaby Torres y Gavilán Gómez para lo que fue “La patada Inaugural”

El silbato inicial se dio con el partido de inauguración entre Dinamo AW y Costa Del Este, en la categoría sub13 donde el cuadro de Costa del Este salió con victoria 8 goles a 0.

Como segundo encuentro en la categoría sub9 de La Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026, tuvimos el enfrentamiento entre Fortaleza FC y Costa Del Este, partido que finalizó 2 a 2.