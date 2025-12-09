De narrar desde un cerro a debutar en la televisión: un sueño que sigue creciendo.

Ciudad de Panamá/La historia de Pol Deportes continúa inspirando. Tras volverse viral por narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro, el joven talento peruano dio el salto al profesionalismo: debutó como narrador en televisión y ahora recibe invitaciones para cubrir partidos internacionales, incluso en Europa. Un ejemplo de pasión, esfuerzo y perseverancia que demuestra que los sueños sí se cumplen.