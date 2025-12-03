Ciudad de Panamá/En A Prueba de Fuego exploramos una de las preguntas más comunes —y a la vez más difíciles— dentro del matrimonio: ¿estoy con la persona correcta? A través de experiencias, principios y situaciones reales, este contenido invita a mirar más allá de las emociones del momento y entender qué hace que una relación perdure. Un espacio para evaluar, sanar y fortalecer vínculos, recordando que el verdadero compromiso se construye día a día, con amor, paciencia y elección mutua.