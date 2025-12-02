Fátima Bosch sigue defendiendo su título como Miss Universo 2025

Jelou!

La reina se mantiene firme en medio de la polémica y reafirma su derecho a la corona.

Fátima Bosch sigue defendiendo su título como Miss Universo 2025 / Keiyomi Ortiz
Keiyomi Ortiz - Redactora digital
02 de diciembre 2025 - 15:12

Ciudad de Panamá/Fátima Bosch continúa defendiendo con determinación su título como Miss Universo 2025, pese a los cuestionamientos y la controversia que rodean su coronación. Con mensajes claros de fortaleza y resiliencia, ha dejado claro que no piensa renunciar a una corona por la que asegura haber trabajado arduamente. Mientras el debate sigue creciendo, Fátima demuestra que su reinado está marcado por convicción, propósito y una firme voluntad de seguir adelante.

Temas relacionados

Jelou Miss Universo Polémica
Si te lo perdiste
Lo último
stats