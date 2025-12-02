Ciudad de Panamá/Fátima Bosch continúa defendiendo con determinación su título como Miss Universo 2025, pese a los cuestionamientos y la controversia que rodean su coronación. Con mensajes claros de fortaleza y resiliencia, ha dejado claro que no piensa renunciar a una corona por la que asegura haber trabajado arduamente. Mientras el debate sigue creciendo, Fátima demuestra que su reinado está marcado por convicción, propósito y una firme voluntad de seguir adelante.