Ciudad de Panamá/La pequeña Sahaly Saavedra enfrenta uno de los retos más difíciles de su vida: un tumor cerebral que requiere una operación la próxima semana. Hoy compartimos su historia para acompañarla con cariño, fuerza y solidaridad. Su valentía, la fe de su familia y el apoyo de la comunidad se convierten en un recordatorio de que nadie lucha solo. Que este mensaje llegue a todos los corazones que puedan enviarle luz, oraciones y buenos deseos en este momento tan importante.