Ciudad de Panamá/Los bebés macrosómicos son aquellos que nacen con un peso superior al promedio, y aunque muchos llegan al mundo sanos, esta condición puede implicar ciertos riesgos en el embarazo y el parto. Hoy te explicamos por qué ocurre, cómo se detecta desde la barriga y qué cuidados debe tener la mamá para asegurar un nacimiento seguro. Información clara y útil para futuras mamás y familias.