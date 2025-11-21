¡Hoy hablamos sobre los bebés macrosómicos!

¿Qué significa que un bebé nazca con mayor peso del esperado?

¡Hoy hablamos sobre los bebés macrosómicos! / Keiyomi Ortiz
Ciudad de Panamá/Los bebés macrosómicos son aquellos que nacen con un peso superior al promedio, y aunque muchos llegan al mundo sanos, esta condición puede implicar ciertos riesgos en el embarazo y el parto. Hoy te explicamos por qué ocurre, cómo se detecta desde la barriga y qué cuidados debe tener la mamá para asegurar un nacimiento seguro. Información clara y útil para futuras mamás y familias.

