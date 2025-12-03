Ciudad de Panamá/El sorteo del mundial está por revelarnos los grupos, los rivales y el camino que cada selección deberá enfrentar rumbo a la gloria. Un evento lleno de expectativa, sorpresas y análisis que marca el inicio oficial de la fiesta del fútbol. Prepárate para vivirlo en tiempo real y descubrir junto a millones de fanáticos cómo se dibuja el futuro del torneo más esperado del planeta. ¡No te lo puedes perder!