Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 5 de noviembre de 2025

Conozca los resultados completos del sorteo del 5 de noviembre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este miércoles 5 de noviembre de 2025 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Primer premio: 6921

Letras: CABC

Serie: 1

Folio: 14

Segundo premio: 3239

Tercer premio: 1027

Resultados del sorteo del miércoles 5 de noviembre de 2025