Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 5 de noviembre de 2025
Conozca los resultados completos del sorteo del 5 de noviembre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.
Ciudad de Panamá, Panamá/Este miércoles 5 de noviembre de 2025 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.
Primer premio: 6921
Letras: CABC
Serie: 1
Folio: 14
Segundo premio: 3239
Tercer premio: 1027