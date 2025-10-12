Resultados del sorteo de la lotería del domingo 12 de octubre de 2025

Conozca los resultados completos del sorteo dominical del 12 de octubre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.

Este domingo 12 de octubre de 2025 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Primer premio: 9695

Letras: BACA

Serie: 12

Folio: 2

Segundo premio: 5798

Tercer premio: 3877

