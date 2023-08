¡No es la raza, es la crianza! 5 Claves para criar a un pitbull equilibrado y feliz

Varios expertos en comportamiento animal, etólogos y adiestradores caninos a lo largo de los años han compartido sus conocimientos sobre las claves esenciales para mantener a los perros de raza pitbull y otras razas fuertes equilibrados y felices.

Las pautas buscan desmitificar la imagen estigmatizada de los pitbulls y promover su bienestar en hogares responsables, eliminando así la posibilidad de que en un futuro el poderoso can desarrolle conductas negativas.

La tenencia responsable de mascotas es un aspecto fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar tanto de los animales como de la sociedad en general.

En los últimos meses se ha visto un aumento en los casos de ataques de pitbulls a personas y animales, varios dueños de perros y de gatos, han sido víctima resultando en fatalidad para muchos.

La preocupación sobre si se debe regular o no la tenencia de estos canos ha ido creciendo con el pasar del tiempo.

Dentro de este orden de ideas, y con miras a “disminuir los ataques” fue presentado en la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley propuesto por el diputado Abel Becker, el cual busca imponer sanciones a los dueños de perros de raza 'pitbull' en caso de que causen lesiones a adultos y niños.

Esta propuesta ha generado un gran debate en la opinión público, algunos están a favor y otros en contra.

Los defensores de los derechos de los animales y aquellos que trabajan en el campo canino argumentan que la agresión y el comportamiento de los perros no deben generalizarse solo por su raza.

Afirman que la educación y la responsabilidad del dueño son factores cruciales en el comportamiento de cualquier perro y que las medidas deben centrarse en la promoción de la tenencia responsable no solo de los pitbulls sino de todas las razas.

El entrenador canino, Mario Chang, explicó que la agresividad en los perros se debe más a un tema de crianza que de raza y que si no se tiene una educación de información pertinente para los futuros propietarios de estos animales, causarán problemas a largo plazo.

"Producto de la crianza indiscriminada. Las personas desconocen y no identifican el peligro al momento de reproducir sus perros. Solo observan parámetros de fenotipo, pero, no la parte genotípica, los cuales son los rasgos conductuales que pueden determinar si cruzo o no un perro", expresó Chang.

Los grupos que rechazan el anteproyecto aseguran que en la propuesta se estigmatiza a la raza pitbull llamándola “muy peligrosa”.

Consejos

La clave para criar pitbulls bien equilibrados radica en la crianza y la socialización temprana.

"Los pitbulls son perros amorosos, leales y cariñosos cuando se crían en hogares responsables y se les brinda una socialización adecuada" — Carlos Sánchez - Adiestrador canino

Socialización temprana y continua

La socialización es esencial para criar un pitbull equilibrado. Exponer al cachorro a diversas personas, lugares, sonidos y situaciones desde una edad temprana lo ayudará a sentirse seguro en diferentes entornos. Interacciones positivas con otros perros y animales también promueven habilidades sociales saludables.

Entrenamiento basado en refuerzo positivo

Los pitbulls responden excepcionalmente bien al refuerzo positivo. En lugar de castigos o métodos coercitivos, el refuerzo positivo implica recompensar los comportamientos deseables. Esto fomenta la confianza, el respeto mutuo y un vínculo sólido entre el perro y el dueño. En este mismo nivel, se debe agregar un adiestramiento básico para que en cualquier caso, el perro sepa responder al llamado del dueño.

Ejercicio y estimulación mental

Los pitbulls son perros muy enérgicos y curiosos que necesitan ejercicio regular y estimulación mental. Paseos diarios, tiempo de juego interactivo y actividades que desafíen su mente, como juegos de búsqueda, ayudan a canalizar su energía de manera positiva y reducir el riesgo de comportamientos no deseados.

Consistencia y límites claros

Establecer reglas consistentes y límites claros es fundamental para un pitbull equilibrado. Los perros necesitan saber qué se espera de ellos y cuáles son las conductas apropiadas. La coherencia en la disciplina y las expectativas evita la confusión y refuerza la jerarquía adecuada en la relación perro-dueño.

Comunicación y Empatía

Comprender las señales de comunicación canina y leer las emociones del pitbull es esencial. Reconocer cuándo están ansiosos, felices o incómodos permite responder de manera apropiada. La empatía y el respeto por las necesidades individuales del perro fortalecen la relación y fomentan un ambiente de confianza.

Es importante recordar que cada perro es único y puede tener diferentes necesidades de entrenamiento. Siempre busca la ayuda de un profesional en comportamiento canino si te encuentras con desafíos o problemas específicos en la educación de tu pitbull.