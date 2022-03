En este sentido, Estados Unidos busca encontrar a los que se beneficiaron y permitieron este escándalo de sobornos de la constructora brasileña.

En un comunicado del Departamento del Tesoro, anuncian que se busca información que conduzca a la incautación, inmovilización, decomiso o repatriación de sobornos o activos vinculados a sobornos pagados por Odebrecht y Braskem S.A.

Así las cosas, las personas que proporcionen información pueden ser elegibles para la recompensa del Programa de Recompensas de Recuperación de Activos de Cleptocracia del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos.

Señalan que Odebrecht es un conglomerado global de construcción con sede en Brasil, que admitió en su acuerdo de declaración de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que pagó 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil y Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela entre 2001 y 2016.

En este país se encuentran detenidos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, quienes se declararon culpables de lavado de dinero, precisamente proveniente de sobornos pagados por Odebrecht.

.@TheJusticeDept & @FBI seek info linked to recipients of bribes paid by Odebrecht S.A. and Braskem S.A. You could receive up to $5 million reward. Learn more about @USTreasury’s Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program: https://t.co/AGWNQ7bay4pic.twitter.com/SMYZ1dipJr