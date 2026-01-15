Una adquisición de Groenlandia por parte de EEUU es ‘imposible’, afirma canciller danés

Dinamarca confirmó que existe un "desacuerdo fundamental" con Estados Unidos, aliado suyo dentro de la OTAN, sobre el futuro de Groenlandia.

Es "imposible" que Estados Unidos adquiera Groenlandia, recalcó este jueves el ministro danés de Relaciones Exteriores a la prensa de su país, en reacción a las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Es imposible. No es lo que queremos en Dinamarca ni en Groenlandia, y va en contra de todas las reglas internacionales. Atenta contra nuestra soberanía", declaró Lars Løkke Rasmussen a la cadena pública DR.

"Además, eso no es necesario para responder a los intereses estadounidenses, tal y como fueron definidos ayer", agregó.

Leavitt dijo en rueda de prensa que el despliegue de tropas europeas en la isla del Ártico no tiene "ningún impacto" en el objetivo de Donald Trump de "adquirir" el territorio autónomo danés.

Estas declaraciones se produjeron apenas 24 horas después de que se reunieran en Washington los jefes de la diplomacia de Dinamarca y de Groenlandia con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

El ministro danés de Relaciones Exteriores dijo el jueves tener "claramente la impresión" de que Trump continúa queriéndose apoderar de Groenlandia.

Según declaró Rasmussen a DR, en la reunión en Washington, ambas partes coincidieron en que están "en desacuerdo sobre ese punto" y acordaron "intentar lanzar un proceso de diálogo de alto nivel, dentro del respeto de las líneas rojas del Reino de Dinamarca".

"En otras palabras, ¿existe un medio de responder a los deseos legítimos de Estados Unidos en materia de seguridad pero respetando la integridad del Reino [de Dinamarca]? Eso es lo que acordamos y eso es lo que me sirve de base", señaló el canciller.