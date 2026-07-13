Alemania investiga un presunto sabotaje en tramo de ferrocarril

Los daños provocaron alteraciones en el servicio de Deutsche Bahn (DB) en este eje ferroviario muy transitado de Renania del Norte Westfalia, el estado más poblado de Alemania.

Berlín, Alemania/La policía alemana investiga un presunto acto de sabotaje en una importante línea ferroviaria entre Colonia y Düsseldorf, en el oeste del país, que provocó interrupciones en el tráfico y fue reivindicado por un grupo de extrema izquierda.

El pasado viernes por la mañana, técnicos detectaron un incendio en un conducto de cables cerca de una estación de Leverkusen, cerca de Colonia, informó la policía en un comunicado publicado el sábado.

Los daños provocaron alteraciones en el servicio de Deutsche Bahn (DB) en este eje ferroviario muy transitado de Renania del Norte Westfalia, el estado más poblado de Alemania.

"Los investigadores parten actualmente de la base de que el incendio fue provocado de forma intencionada", señaló la policía, que solicita la colaboración de posibles testigos.

"Dado que por el momento no puede descartarse un móvil político", la unidad de la policía criminal especializada en sabotajes contra infraestructuras críticas asumió la investigación, que también analiza una "carta de reivindicación" publicada posteriormente en internet, añadió la policía.

En un comunicado difundido en la plataforma de extrema izquierda Indymedia, un grupo que se hace llamar "Kommando Angry Birds" reivindicó la acción y aseguró actuar contra la "tecnología industrial", que, según sostuvo, representa una amenaza para la humanidad.

Alemania se encuentra en estado de alerta ante posibles actos de sabotaje, campañas de desinformación y ciberataques atribuidos, entre otros, a Rusia.