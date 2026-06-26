Alemania registra una temperatura récord absoluta de 41,3 °C

El récord anterior de 41,2 °C se había registrado el 25 de julio de 2019 en los municipios de Duisburgo y Tonisvorst (oeste).

Berlín, Alemania/Alemania batió el viernes su récord de temperatura máxima con 41,3 °C, registrados en un barrio de la ciudad de Saarbrücken (oeste), según datos preliminares del servicio meteorológico alemán (DWD).

"Y es muy posible que esta temperatura se vuelva a alcanzar mañana [sábado], o incluso que se supere ligeramente", señaló a la AFP el meteorólogo Uwe Baumgarten.

"Este valor se ha alcanzado en Alemania por primera vez desde el inicio de los registros meteorológicos", declaró el servicio meteorológico en la red social Bluesky.

El récord anterior de 41,2 °C se había registrado el 25 de julio de 2019 en los municipios de Duisburgo y Tonisvorst (oeste).

La ola de calor que azota Europa ha llegado a Alemania desde hace varios días, con un pico desde el jueves que debería durar hasta el domingo, provocando la cancelación de eventos deportivos y culturales y amenazando con perturbaciones en la red ferroviaria.

El riesgo de incendios forestales también aumenta fuertemente, según el DWD, y en algunas partes del este de Alemania se alcanzó el nivel de alerta más alto.

El Reino Unido batió este viernes su récord de calor para un mes de junio con 36,9 °C registrados en Wattisham, en el condado de Suffolk (sureste de Inglaterra).