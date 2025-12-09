Los aliados europeos de Ucrania respaldan a Zelenski en Londres tras críticas de Trump

Igualmente, el presidente ucraniano señaló que "hay ciertas cosas que no podemos gestionar sin los estadounidenses, y otras sin Europa, y por eso debemos tomar decisiones importantes".

Los principales aliados europeos de Ucrania mostraron este lunes en Londres su respaldo a Volodimir Zelenski, quien insistió en que no tiene "ningún derecho" de ceder a Rusia los territorios que reclama Moscú.

El presidente ucraniano se reunió durante unas dos horas con los dirigentes de Reino Unido, Alemania y Francia, después de que Donald Trump lo acusara de no haber leído la propuesta estadounidense para poner fin al conflicto.

El primer ministro británico, Keir Starmer, recibió en Downing Street al mandatario ucraniano, al canciller alemán, Friedrich Merz, y al presidente francés, Emmanuel Macron, para avanzar hacia el fin de la guerra.

Los aliados de Zelenski se reunieron después de que representantes de Ucrania y Estados Unidos negociaran durante varios días en Miami, sin lograr un avance en las conversaciones.

Antes del inicio de la reunión de este lunes, Merz expresó su escepticismo sobre "algunos detalles" de las propuestas estadounidenses.

"Soy escéptico respecto a algunos detalles que vemos en los documentos procedentes de Estados Unidos, pero debemos debatirlos. Por eso estamos aquí", declaró.

Por su parte, Macron señaló que "el problema principal es lograr una convergencia" entre las posiciones comunes de los aliados europeos, Ucrania y Estados Unidos.

- Cuestión territorial -

Un alto funcionario indicó a AFP que la cuestión territorial sigue siendo "la más problemática" para poner fin a la guerra, que empezó hace casi cuatro años con la invasión rusa.

"Putin no quiere firmar ningún acuerdo" si "Ucrania no cede territorios" en Donbás, región del este de ese país tomada parcialmente por las tropas rusas, añadió la fuente.

Rusia controla 80% del Donbás pero reclama la totalidad de ese territorio ucraniano.

Tras las reuniones, Zelenski afirmó en una rueda de prensa online que el gobierno de Kiev no tiene el derecho "legal" ni "moral" de ceder territorios ucranianos a Rusia.

"¿Nos planteamos ceder territorios? No tenemos ningún derecho legal para hacerlo, en virtud de la legislación ucraniana, nuestra Constitución y el derecho internacional. Y tampoco tenemos ningún derecho moral", declaró.

Los dirigentes también abordaron el tema del uso de los activos rusos congelados en Europa para financiar a Ucrania.

El ejecutivo de la UE presentó un plan para recurrir a los activos rusos congelados en Europa, pero choca con las reticencias de Bélgica, donde tiene su sede la sociedad Euroclear, que posee unos 244.000 millones de dólares en activos rusos, de los casi 274.000 millones en la UE.

Tras el encuentro en Londres, Zelenski viajó a Bruselas para reunirse en la noche del lunes con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Después, viajará a Italia.

- Una propuesta el martes -

Zelenski indicó en X que su encuentro con esos dirigentes fue "productiva". "Nuestras posiciones se alinearon en todos los temas", dijo.

Rutte reafirmó su apoyo a una "paz justa y duradera para Ucrania".

"La soberanía ucraniana debe ser respetada. La seguridad de Ucrania debe ser garantizada a largo plazo como primera línea de defensa de nuestra Unión", dijo Von der Leyen a su vez.

Pero mientras Zelenski recibía apoyo de Europa, Trump lo criticó el domingo. "Estoy un poco decepcionado de que Zelenski no haya leído la propuesta" de paz de Washington, declaró.

El plan inicial de Washington planteaba que Ucrania entregara territorio a Rusia a cambio de algunas garantías de seguridad, pero no obtuvo el respaldo de Kiev por considerarlo muy favorable para Moscú.

Tras las enmiendas al plan original, los emisarios de Trump viajaron a Moscú la semana pasada para presentar el documento modificado al presidente ruso, Vladimir Putin.

Rusia rechazó partes de la propuesta estadounidense y afirmó que queda "mucho trabajo por hacer".

Zelenski declaró que con sus aliados trabaja en una versión modificada del plan que podría estar lista para presentarla a Estados Unidos el martes.