Allanamiento en oficinas de Deutsche Bank en Alemania por sospechas de blanqueo

Fráncfort, Alemania/Efectivos de la Fiscalía y de la policía alemanas allanaron la sede de Deutsche Bank en Fráncfort y su oficina en Berlín, en el marco de una investigación por supuesto blanqueo de dinero, informaron las autoridades.

Según el diario Süddeutsche Zeitung, la investigación estaría relacionada con los negocios del banco con compañías vinculadas al empresario multimillonario ruso Roman Abramovich.

La Fiscalía de Fráncfort confirmó el allanamiento, pero no precisó contra quién iba dirigido, al dar cuenta de una investigación contra responsables y empleados desconocidos de Deutsche Bank, por sospechas de blanqueo de dinero y otras acusaciones bajo la ley antiblanqueo de capitales.

"En el pasado, Deutsche Bank mantuvo relaciones de negocios con empresas extranjeras que, en el marco de otras investigaciones, son sospechosas de haber sido utilizadas con fines de blanqueo de dinero", agregó.

Según la fuente, las pesquisas están a cargo de una unidad especializada en delitos económicos y de la policía federal alemana.

Un portavoz del banco confirmó los allanamientos y la entidad se limitó a señalar que está "cooperando plenamente con los fiscales".

Roman Abramovich fue sancionado por la Unión Europea (UE) a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

De acuerdo con Süddeutsche Zeitung, Deutsche Bank habría transmitido tardíamente a las autoridades una o varias declaraciones de sospecha de blanqueo de capitales contra empresas vinculadas al oligarca.