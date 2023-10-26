América Latina busca sellar propuesta común para COP28 sobre cambio climático

Ciudad de Panamá, Panamá/Los ministros del Medio Ambiente de América Latina y el Caribe buscan sellar este jueves en Panamá una propuesta común sobre seis temas para llevar a la conferencia COP28 sobre cambio climático de Dubái.

El cónclave ministerial tiene lugar en el marco de la "Semana del Clima de América Latina y el Caribe", que congrega a unos 3.000 delegados de gobiernos locales y nacionales, pueblos indígenas, sociedad civil y sector privado, con debates centrados en la transición a energías renovables.

"Todas las decisiones que tomemos, incluyendo aquellas que se adopten en este foro, van a tener sin lugar un lugar impacto en el futuro", dijo el ministro de Ambiente de Ecuador, José Antonio Dávalos, en un foro paralelo a las discusiones a puertas cerradas con sus pares.

"Esperamos que podamos tener conversación productiva y provechosa y que dé una mirada en común de nuestra región para ver cómo enfrentamos" los desafíos, indicó en el foro la ministra chilena, Maisa Rojas.

Tras meses de negociaciones, los ministros tienen las últimas horas para consensuar este jueves seis "decisiones" de cara a la COP28. También deben emitir una "declaración política" conjunta.

"El día de hoy esperamos que los países aprueben seis decisiones", dijo a la AFP el director regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Juan Bello.

Las decisiones son sobre temas de cambio climático, biodiversidad, contaminación, género y ambiente, educación ambiental y consumo y producción sostenible.

"Cada una de esas [decisiones] va a tener su plan de trabajo y su plan de acción, donde todos los países de la región van a estar involucrados", indicó Bello.

"Aquí los países de la región están haciendo esfuerzos para encontrar esos puntos de común [...]. El tema de las posiciones comunes es fundamental, porque la región de América Latina y el Caribe no necesariamente en los espacios globales llega con posiciones concertadas como región", añadió.

La COP28 se desarrollará del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y abordará asuntos la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la progresiva eliminación de combustibles fósiles, explotación de energías renovables y la asistencia a países en desarrollo, entre otros.

El cónclave en Panamá, al que asisten 27 de los 33 países de la región, se desarrolla en medio de protestas y bloqueos de calles para exigir la derogación de un contrato con una compañía canadiense para operar la mina de cobre más grande de Centroamérica.