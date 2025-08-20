La Antártida entra en fase crítica por cambios climáticos acelerados

Un estudio en la revista Nature advierte sobre retroceso del hielo, amenaza a especies y riesgo de un colapso irreversible que elevaría el nivel del mar.

Antártida/La Antártida atraviesa una etapa crítica de transformaciones "abruptas" que se refuerzan mutuamente y podrían tener consecuencias catastróficas para el planeta, según un estudio publicado hoy en la revista Nature.

La investigación, liderada por un grupo de científicos radicados en Australia, alerta sobre la aparición de pruebas contundentes de cambios rápidos en el entorno antártico. El retroceso del hielo marino, la ralentización de corrientes oceánicas, el descongelamiento de la capa de hielo y el impacto directo en especies emblemáticas como los pingüinos emperador.

"La Antártida muestra señales inquietantes desde el punto de vista del hielo, el océano y los ecosistemas. Algunos de estos cambios abruptos serán difíciles de detener y tendrán efectos para las generaciones futuras", advirtió Nerilie Abram, investigadora de la Universidad Nacional Australiana y autora principal del estudio.

Los especialistas recuerdan que desde hace años vienen alertando sobre los efectos del cambio climático de origen humano en la región polar y sus consecuencias globales, entre ellas el aumento del nivel del mar. El nuevo estudio recalca que los procesos en marcha están interconectados y se retroalimentan, acelerando aún más el calentamiento climático.

Los investigadores señalan que el descongelamiento del hielo marino reduce la capacidad de reflejar la energía solar, efecto conocido como albedo, intensificando así el calentamiento global. Un uniforme del British Antarctic Survey ya había advertido en junio que las colonias de pingüinos están disminuyendo a mayor velocidad de la prevista precisamente por la pérdida de hielo marino.

Otro fenómeno preocupante es la ralentización de la corriente oceánica antártica, que unida al descongelamiento de las capas de hielo crea un vínculo vicioso: ambos procesos se refuerzan, alteran el equilibrio climático y contribuyen a la subida sostenida del nivel del mar.

