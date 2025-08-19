Estudio revela que la crisis climática impacta a uno de cada cuatro niños en Panamá

Se estima que más del 50% de la niñez rural enfrenta dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

Ciudad de Panamá/La crisis climática se ha convertido en una amenaza directa para la niñez panameña. Un estudio presentado por el Ministerio de Ambiente y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advierte que uno de cada cuatro niños en el país vive en zonas de alta vulnerabilidad climática, lo que compromete su salud, educación, seguridad alimentaria y bienestar.

La investigación, titulada “Impacto de la crisis climática, ambiental y energética en el desarrollo y bienestar de las niñas, niños y adolescentes de Panamá”, señala que los menores en condiciones de pobreza, discapacidad, desplazamiento forzado o pertenecientes a pueblos indígenas son los más expuestos.

Entre las regiones con mayor riesgo destacan Bocas del Toro, Darién, Ngäbe-Buglé, Emberá-Wounaan y Guna Yala. Allí, los desafíos abarcan desde la desnutrición y el abandono escolar hasta la inseguridad alimentaria y el incremento de la violencia asociada a la escasez de recursos.

Se estima que más del 50% de la niñez rural enfrenta dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

El informe también subraya la aceleración del deterioro ambiental: la temperatura en Panamá ha aumentado 0.23 °C por década desde 1971, mientras que las emisiones se han duplicado en los últimos 20 años. A ello se suma que más de 102,000 toneladas de residuos llegan al mar anualmente y que el 10% de los hogares con niños y adolescentes, junto con el 18% de las escuelas de premedia, carecen de acceso a electricidad.

“El cambio climático no es solo una amenaza ambiental: es una emergencia social que pone en riesgo el presente y futuro de nuestra niñez. Este estudio ve con claridad dónde debemos actuar, cómo y con qué urgencia,” señaló Óscar Vallarino, viceministro de Ambiente.

Por su parte, la representante de UNICEF en Panamá, Sandie Blanchet, advirtió que la niñez debe ser considerada protagonista en las soluciones: “La crisis climática, ambiental y energética afecta de manera desproporcionada a niñas, niños y adolescentes. Invertir en adaptación climática no solo es justo, también es inteligente. Cuando esas inversiones se hacen con enfoque en infancia, su impacto se multiplica.”

El documento recomienda fortalecer la coordinación institucional con un enfoque centrado en la infancia, actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial incorporando criterios de riesgo climático e impulsar mecanismos de participación comunitaria. Así mismo, insta a incluir a la niñez en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) y en las políticas de protección social.

Entre las soluciones planteadas se encuentran: