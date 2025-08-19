Se activará nuevo periodo de vigilancia por paso de dos ondas tropicales en las próximas horas

Las áreas previstas con fuerte intensidad del evento son: Chiriquí, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, comarca Emberá, comarca Guna Yala, Colón, Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé y áreas marítimas.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) activará un nuevo aviso de vigilancia el jueves 21 de agosto, y lo mantendrá vigente hasta el sábado 23 de agosto, debido a un periodo de eventos lluviosos que estarán acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional.

Estas condiciones climáticas serán provocadas por el paso de las ondas tropicales 24 y 25, en la cuenca del mar Caribe y Centroamérica, junto a la interacción con los demás sistemas atmosféricos de la región.

Durante este periodo, se registrarán acumulados de lluvias por día de 30 a 160 milímetros; estos registros son considerados de intensidad muy fuerte, según la tabla de mediciones del Impha.

Ante esta inestabilidad, el Imhpa advirtió que se podrían acrecentar los ríos, deslizamientos de tierra, caída de árboles y posibles inundaciones en áreas vulnerables.

Las áreas previstas con mayor intensidad del evento son: Chiriquí, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, comarca Emberá, comarca Guna Yala, Colón, Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé y áreas marítimas.

Se recuerda a la población seguir las siguientes recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para evitar situaciones que lamentar: