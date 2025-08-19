Interceptan embarcación que realizaba pesca ilegal en el Parque Nacional Coiba

En esta área protegida se mantiene un sistema permanente de vigilancia, con el propósito de prevenir actividades ilegales y salvaguardar la biodiversidad del Parque Nacional Coiba, considerado patrimonio mundial de la humanidad.

Durante un operativo realizado por cinco guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y dos unidades de la Policía Ambiental dentro del Parque Nacional Coiba, en el área comprendida entre Punta Anegada e Isla Jicarón, fue retenida una embarcación que no contaba con los permisos de pesca requeridos.

Al realizar la inspección, se encontraron líneas con carnada colocadas en la zona protegida.

Tras explicar a los tripulantes la normativa vigente, la nave fue conducida a la sede de MiAmbiente en Punta Gambute, donde se adelantan los trámites administrativos correspondientes.

Esta acción se logró gracias a una alerta del sistema de radar del centro de monitoreo de la institución, que confirmó que la nave permanecía dentro del área con velocidades entre 0 y 4 nudos, lo que activó el operativo.

La herramienta tecnológica, donada por la organización Global Conservation, con el apoyo de Protect the Seas, se encuentra operativa desde abril y fortalece las labores de vigilancia y control en áreas marinas protegidas, permitiendo detectar y atender de manera oportuna actividades que amenazan la biodiversidad.

