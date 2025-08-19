Jefe del Comando Sur de EEUU, Alvin Holsey, visita Panamá en el marco de cooperación en seguridad

La Embajada de Estados Unidos en Panamá destacó que esta es la tercera visita del almirante Alvin Holsey a Panamá en lo que va del año, como muestra del interés de Washington en consolidar su relación con el país centroamericano

Colón/El almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, realizó una visita oficial a Panamá el pasado 17 y 18 de agosto, con el objetivo de supervisar el curso combinado de orientación en la selva que desarrollan conjuntamente Estados Unidos y Panamá en la Base Cristóbal Colón del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Durante su estadía, también sostuvo reuniones con altos mandos de seguridad panameños. La información fue confirmada por la Embajada de Estados Unidos en Panamá, que explicó que el curso de orientación en la selva es una capacitación liderada por los estamentos de seguridad panameños en coordinación con el Comando Sur.

Este entrenamiento busca desarrollar habilidades de supervivencia y movilidad para operar en entornos austeros, reforzando la capacidad del personal de ambos países para enfrentar amenazas regionales y trabajar de manera conjunta. Kevin Marino Cabrera, embajador de Estados Unidos en Panamá, destacó la importancia estratégica de la iniciativa.

“Este curso subraya cómo Panamá y Estados Unidos estamos ampliando nuestra cooperación en seguridad en maneras que fortalecen a ambas naciones. Al entrenar mano a mano en entornos exigentes, estamos aumentando nuestra capacidad para enfrentar desafíos compartidos y, al mismo tiempo, reafirmamos nuestro respeto mutuo, soberanía y compromiso con la estabilidad regional”, señaló.

La Embajada destacó que esta es la tercera visita del almirante Holsey a Panamá en lo que va del año, como muestra del interés de Washington en consolidar su relación con el país centroamericano, basada en el respeto mutuo, la cooperación y un compromiso compartido con la soberanía, la seguridad y la prosperidad.

Por su parte, el almirante Holsey manifestó que el entrenamiento refleja la solidez de la relación bilateral en materia de seguridad. “Entrenar hombro a hombro con nuestros socios panameños en uno de los entornos más exigentes del mundo genera confianza, mejora nuestra interoperabilidad y nos prepara para enfrentar desafíos de seguridad que compartimos en toda la región”, dijo.