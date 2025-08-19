Azuero avanza hacia un solo relleno sanitario para 14 distritos

Los problemas de los vertederos son graves en todos los municipios, no solo en la región de Azuero, sino a nivel nacional.

Las Tablas, Los Santos/Una de las grandes problemáticas que tienen los municipios son los vertederos a cielo abierto. La región de Azuero es una de las más golpeadas por este tema. Es por ello que se apuesta a establecer un solo relleno sanitario para los 14 distritos de la región.

Los municipios de esa zona han estado en conversaciones con las autoridades de ambiente, de aseo y con todos aquellos que puedan aportar a su propuesta, con el objetivo de concretar, en un mínimo de dos años, el proyecto de un solo vertedero en esa área del país.

De Los Santos y Herrera estamos buscando con la Autoridad de Aseo y de Mi Ambiente hacer un relleno sanitario para eliminar todos los vertederos a cielo abierto, que es el principal problema que tienen los municipios en Panamá. Ya estamos trabajando sobre eso”, dijo Noé Herrera, alcalde de Las Tablas.

Detalló que estuvieron en el relleno sanitario de La Chorrera, llamado Diamante, el cual, según indicó, es el único relleno que está óptimo para dragar y depositar la basura.

Nosotros esperamos que Mi Ambiente y la Autoridad de Aseo cumplan con lo que hemos programado, que de aquí a dos años todos los vertederos de Los Santos y Herrera, que son 14, estén ya clausurados definitivamente”, añadió.

Cabe recordar que el vertedero de Macaracas estaba contaminando el agua de los ríos, de donde se extrae el líquido vital para las potabilizadoras de varias zonas de Azuero, razón por la cual fue clausurado.

En ese sentido, en el relleno de Las Tablas se está realizando un trabajo de limpieza en conjunto entre el Ministerio de Ambiente y la Autoridad de Aseo, para cumplir con el compromiso de que la basura del vertedero de Macaracas sea depositada en Las Tablas.

En el vertedero de Las Tablas se estará depositando, una vez por semana, la basura de Macaracas, como parte de un acuerdo entre los municipios.

Ya existen maquinarias en el área para realizar el trabajo de saneamiento de esta zona turística, que está cerca de Playa El Uberito, en Ciudad de Las Tablas.

Los problemas de los vertederos son graves en todos los municipios, no solo en la región de Azuero, sino a nivel nacional, y se está estudiando la posibilidad de utilizar plantas de tratamiento de basuras para aprovechar mejor los residuos.

Con información de Eduardo Javier Vega.