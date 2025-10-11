Ataque ruso deja sin luz a miles en Ucrania en la antesala del invierno

Moscú ha atacado la red energética de Ucrania cada invierno desde la invasión de 2022 , cortando la electricidad y la calefacción a millones de hogares y perturbando el suministro de agua , en lo que Kiev dice que es un crimen de guerra .

Ucrania/La región ucraniana de Odesa, en el sur de Ucrania, amaneció sin electricidad este sábado tras un ataque ruso durante la madrugada, el más reciente contra el sistema energético antes del invierno, reportaron las autoridades locales.

No dieron información inmediata de cuántas personas estaban afectadas por el corte de electricidad, pero la empresa energética ucraniana DTEK reportó interrupciones en partes de la ciudad costera de Odesa.

DTEK dijo luego que había restaurado la electricidad a más de 240.000 hogares en la región.

"Anoche, el enemigo atacó infraestructura energética y civil en la región de Odesa", dijo el gobernador Oleg Kiper en Telegram. "Los ingenieros eléctricos están haciendo todo lo posible para restaurar completamente el suministro eléctrico", agregó.

Moscú ha atacado la red energética de Ucrania cada invierno desde la invasión de 2022, cortando la electricidad y la calefacción a millones de hogares y perturbando el suministro de agua, en lo que Kiev dice que es un crimen de guerra.

Rusia niega que los civiles sean su objetivo, y argumenta que Ucrania usa la infraestructura eléctrica para abastecer a su aparato militar.

Kiev, por su parte, sostiene que los ataques están dirigidos principalmente contra civiles.

Los cortes del sábado se producen un día después de que un ataque ruso a gran escala cortara la electricidad en gran parte de Kiev y en otras nueve regiones del país.

DTEK confirmó el sábado por la mañana que había restaurado la electricidad a más de 800.000 hogares en la capital tras ese ataque.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski dijo que los ataques del viernes son una bajeza sin precedente de parte de Rusia y pidió a los países occidentales que aumenten las sanciones contra Moscú.