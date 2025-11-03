Australiana que mató a familia de esposo con hongos apela su condena

Medios locales como la televisión nacional ABC y el diario Sydney Morning Herald reportaron la noche del lunes que los abogados de Patterson presentaron el recurso y fue aceptado por la Corte de Apelación.

Australia/La australiana Erin Patterson, condenada por el asesinato de tres personas con hongos tóxicos, presentó una apelación para revertir las sentencias, informó la prensa local.

Patterson, de 51 años, fue condenada tras un juicio mediático a cadena perpetua por el asesinato en 2023 de los padres y una tía de su esposo, de quien estaba separada.

Su equipo legal no explicó los motivos de la apelación. Patterson fue sentenciada en septiembre y el juez indicó que sería elegible para la libertad condicional después de 33 años.

En más de dos meses de juicio, Patterson aseguró que el plato de ternera que había preparado para sus invitados fue envenenado accidentalmente con "Amanita phalloides", llamado el hongo de la muerte, uno de los más letales del mundo.

Sin embargo, un jurado compuesto por 12 personas la halló responsable del asesinato de los padres de su esposo Simon, Don y Gail Patterson, así como de su tía Heather Wilkinson, en su casa de Leongatha, en Victoria.

También fue declarada culpable de intentar matar a Ian, el esposo de Heather.

Simon también fue invitado al mortal almuerzo pero desistió tras avisarle a su esposa en un mensaje de texto que se sentiría incómodo de participar.

La relación de la pareja atravesaba dificultades. Pese a seguir casados, estaban separados y peleaban por las contribuciones de Simón para la manutención del hijo.