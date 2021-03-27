Biden sugiere plan para rivalizar con las Nuevas Rutas de la Seda de Pekín

Estados Unidos busca crear una iniciativa para competir con los multimillonarios proyectos de infraestructura financiados por China en el extranjero en el marco de las Nuevas Rutas de la Seda, dijo el presidente Joe Biden.

El mandatario dijo que la iniciativa fue evocada durante una conversación telefónica con el primer ministro británico Boris Johnson el viernes.

"Sugerí que deberíamos tener una iniciativa similar que se originara de los Estados democráticos, para ayudar a esas comunidades en el mundo que, de hecho, necesitan ayuda", dijo Biden a periodistas, haciendo referencia a la iniciativa Nuevas Rutas de la Seda.

Pekín ha incrementado su influencia en algunos países en los últimos años mediante préstamos y proyectos bajo ese paraguas, lo que ha levantado señales de preocupación entre otras potencias regionales y países occidentales.

China ha ayudado a construir o mejorar carreteras, ferrocarriles, represas y puertos en más de un centenar de países.

El presidente Xi Jingping promete "llevar adelante una cooperación abierta, verde y limpia" a través de las Nuevas Rutas de la Seda pero los bancos chinos han seguido financiando centrales eléctricas de carbón.

En su resumen de la llamada entre Biden y Johnson, Londres no mencionó la sugerencia del mandatario estadounidense pero subrayó que los dos líderes evaluaron una "acción significativa" para imponer sanciones a los "violadores de derechos humanos" en la provincia china de Xinjiang.

La Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos anunciaron esta semana sanciones contra varios miembros de la élite política y económica de Xinjiang en una iniciativa coordinada contra los señalamientos de violación de derechos humanos.

Pekín, que considera la situación en Xinjiang un "asunto interno", respondió de manera recíproca.

Al menos un millón de uigures y miembros de otros grupos en su mayoría musulmanes han sido detenidos en campos en Xinjiang, según organismos de derechos humanos, que acusan a las autoridades de forzar la esterilización de mujeres y de trabajos forzosos.