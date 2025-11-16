Los cascos azules acusan al ejército israelí de haberles disparado en el sur del Líbano

El ejército israelí declaró que los disparos no fueron "deliberados" y que confundió a los cascos azules con "sospechosos".

Beirut, Líbano/La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (Finul) acusó este domingo al ejército israelí de abrir fuego contra sus miembros en el sur del país e Israel afirmó que no disparó deliberadamente contra el contingente.

La Finul trabaja con el ejército libanés en la aplicación del acuerdo de alto al fuego que puso fin, el 27 de noviembre de 2024, a más de un año de conflicto entre el movimiento proiraní Hezbolá e Israel, incluidos dos meses de guerra abierta.

"Esta mañana, el (ejército) israelí disparó contra soldados de la paz de la Finul desde un tanque Merkava situado cerca de una posición establecida por Israel en territorio libanés", indicó la Finul en un comunicado, en el que precisó que los disparos pasaron a unos cinco metros de los cascos azules.

La fuerza de la ONU precisó que hubo tiros de armas pesadas cerca de los soldados, que pudieron abandonar el lugar sin peligro cuando el tanque se retiró.

Este domingo "dos sospechosos fueron identificados en la zona de El Hamames, en el sur de Líbano. Las tropas dispararon tiros de advertencia (...), [luego] se vio que los sospechosos eran soldados de la ONU efectuando una patrulla en la región", declaró el ejército israelí, precisando que el incidente está siendo investigado.

Tras el incidente, la Finul afirmó que los tiros "constituyen una violación grave de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", la decisión que puso fin a la guerra de 2006 entre Israel y Hezbolá.

Según esa resolución, que sirvió de base para el acuerdo de alto al fuego, solo el ejército libanés y los cascos azules tienen permiso para estar desplegados en el sur de Líbano, cerca de la frontera con Israel.

La Finul instó al "ejército israelí a cesar cualquier comportamiento agresivo y cualquier ataque contra o cerca de los soldados de paz, que se esfuerzan en restablecer la estabilidad que tanto Israel como Líbano dicen buscar".

El ejército israelí aún ocupa cinco posiciones en el sur de Líbano, y suele llevar a cabo bombardeos en territorio libanés, pese al acuerdo, en operaciones que afirma que son contra Hezbolá.