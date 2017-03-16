Nueve muertos deja choque armado entre pandillas en El Salvador

Al menos nueve muertos dejó un enfrentamiento armado entre pandilleros y militares la noche del miércoles en la ciudad de San Martín, unos 15 km al este de San Salvador, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

"Informe preliminar. Fiscalía reporta la muerte de nueve personas tras balacera en San Martín, S.S. frente a comunidad Anémona", escribió en su cuenta en Twitter el ente de justicia.

Los muertos por lesiones de bala, según el matutino Diario de Hoy, son cinco presuntos pandilleros del Barrio 18 que buscaban huir de San Martín luego de dar muerte a cuatro mujeres, supuestas colaboradoras de la pandilla rival Mara Salvatrucha.

El mismo martes, seis personas entre pandilleros, vigilantes privados y vendedores fallecieron durante un incidente "continuado" en diferentes puntos del centro histórico de San Salvador.

Las pandillas que intranquilizan a los salvadoreños tienen unos 70.000 miembros, de ellos un poco más de 16 mil están encarcelados por múltiples delitos.