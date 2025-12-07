Alarmante: Escudo protector de Chernobyl pierde capacidad de contención radioactiva tras ataque con drones

Considerado la estructura terrestre móvil más grande del mundo, fue construido para impedir la filtración de material radiactivo.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) advirtió que el escudo protector de Chernobyl, conocido como Nuevo Confinamiento Seguro (NSC), ya no puede cumplir plenamente su función de contener los residuos radiactivos tras resultar gravemente dañado durante un ataque con drones en febrero de 2025. La información fue reportada inicialmente por CNN, citando un comunicado oficial del organismo.

Según el OIEA, el ataque —que Ucrania atribuyó a Rusia, aunque el Kremlin lo negó— provocó un incendio y afectó el revestimiento del NSC, comprometiendo su capacidad de aislamiento. La estructura, diseñada para cubrir el destruido reactor número 4 de Chernobyl, ha “perdido sus funciones de seguridad principales, incluida la capacidad de contención”, indicó el organismo.

La agencia nuclear explicó que se han realizado reparaciones temporales, pero advirtió que se requiere una restauración completa y urgente para evitar un deterioro adicional. “Una intervención integral sigue siendo esencial para garantizar la seguridad nuclear a largo plazo”, enfatizó Rafael Grossi, director general del OIEA.

Grossi añadió que, pese a los daños en el revestimiento externo, no se registraron afectaciones permanentes en las estructuras portantes ni en los sistemas de monitoreo del NSC. El OIEA mantiene presencia permanente en la zona y reiteró su compromiso de apoyar los trabajos de recuperación.

El incidente se produce en un contexto de casi cuatro años de guerra en Ucrania, en los que Chernobyl ha sido objeto de múltiples tensiones. En los primeros días de la invasión rusa de 2022, fuerzas militares ocuparon la planta y retuvieron al personal antes de retirarse semanas después.

El Nuevo Confinamiento Seguro, considerado la estructura terrestre móvil más grande del mundo, fue construido entre 2010 y 2019 con un costo de 2.100 millones de euros, financiado por más de 45 países a través del Fondo de Protección de Chernobyl. Su misión: impedir la filtración de material radiactivo del reactor destruido en el histórico accidente nuclear de 1986, uno de los más graves de la historia.

La explosión del reactor número 4 liberó contaminación radiactiva sobre Ucrania, Belarús, Rusia y otros países de Europa. A lo largo de los años, estudios del OIEA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han señalado efectos persistentes en la salud de la población expuesta.

