Dan Brown presenta ‘Wild Symphony’ en Panamá y acerca la música clásica a nuevas generaciones

Su libro Wild Symphony propone un recorrido por la historia de 21 animales, cada uno representado por un instrumento musical.

Ciudad de Panamá/El escritor estadounidense Dan Brown, reconocido por su exitosa novela El código Da Vinci, apuesta ahora por un proyecto que une la literatura y la música clásica con un enfoque innovador y accesible para todas las edades.

Su libro Wild Symphony propone un recorrido por la historia de 21 animales, cada uno representado por un instrumento musical, en una obra que busca derribar la idea de que la música clásica es rígida o aburrida.

“Una de las razones por las que escribí ‘Wild Symphony’ fue para recordarle a los niños y a los adultos que la música clásica es divertida. Muchas personas pueden pensar que es muy formal, a veces aburrida, como un concierto largo en donde te sientas ahí y no aplaudes, no te mueves, no te emocionas”, expresó Brown.

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El autor destacó la importancia de ofrecer experiencias más dinámicas para acercar este género a las nuevas generaciones.

“Creo que para los jóvenes es importante tener una experiencia de música clásica que se sienta libre, que se sienta inspiradora”, agregó.

Como parte de la proyección internacional de esta obra, Brown visitó Panamá para asistir a un concierto inspirado en Wild Symphony, una producción que ha recorrido diferentes países, pero en la que el escritor solo participa en presentaciones que considera especiales.

Durante su estadía, el autor recorrió algunos de los principales atractivos del país: “Fui al Canal y fue simplemente increíble, no podía creer que existía. Nos alojamos en el Casco Viejo, que es simplemente hermoso, y espero volver y pasar más tiempo acá… Fuimos al Mercado de Mariscos, lo que fue un espectáculo asombroso”.

La visita marca la primera vez de Brown en Panamá, donde su obra continúa promoviendo una visión más cercana, creativa y emocionante de la música clásica, especialmente entre el público infantil y juvenil.

Con información de Nicanor Alvarado