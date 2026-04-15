Ministerio de Cultura lanza concursos literarios para impulsar nuevas voces en Panamá

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Cultura anunció la apertura de sus principales certámenes literarios con el objetivo de incentivar la creación artística y descubrir nuevas voces en todo el país.

Las convocatorias incluyen el Concurso de Cuento Infantil Medio Pollito, el Concurso de Cuento Juvenil Rosa María Britton, el Premio de Narrativa Ariel Barría, el Concurso de Poesía Joven Gustavo Batista, el Premio Literario Pedro Correa y el Premio de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín.

Estas iniciativas, dirigidas a niños, jóvenes y escritores emergentes, abarcan diversos géneros y categorías, consolidándose como una plataforma clave para el desarrollo del talento literario nacional.

Convocatorias abiertas por categoría

Entre los certámenes destaca el Concurso de Cuento Infantil Medio Pollito, dirigido a estudiantes de IV a VI grado de escuelas oficiales y particulares. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de mayo, con una jornada de escritura prevista para el mes de junio.

En el ámbito juvenil, el Concurso de Cuento Rosa María Britton recibirá obras de estudiantes de VII a XII grado hasta el 22 de mayo. Por su parte, el Premio de Narrativa Ariel Barría, enfocado en el género cuento, cerrará el 4 de junio.

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Asimismo, el Concurso de Poesía Joven Gustavo Batista, dirigido a escritores menores de 35 años, tendrá como fecha límite el 29 de mayo.

La oferta se completa con el Premio Literario Pedro Correa, que admite propuestas de cuento o novela hasta el 5 de junio, y el Premio de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín, enfocado en poesía para niños y jóvenes, cuyo cierre será el 1 de junio.

¿Cómo participar?

Los interesados en participar podrán enviar sus trabajos a través del correo electrónico letras@micultura.gob.pa y consultar las bases completas en el sitio web oficial del Ministerio de Cultura.

Con estas convocatorias, la entidad reafirma su compromiso con el fomento de la lectura, la escritura y el desarrollo cultural en Panamá.