Crean Patronato del Festival del Toro Guapo de Antón para fortalecer su organización y promoción cultural

En materia de transparencia, la ley dispone que los recursos que reciba el Patronato deberán ser destinados exclusivamente a la conservación y desarrollo del festival, bajo la fiscalización de la Contraloría General de la República.

La Ley 516 del 7 de abril de 2026, que crea el Patronato del Festival Nacional del Toro Guapo de Antón, fue publicada en la Gaceta Oficial, formalizando así la puesta en marcha de esta instancia encargada de organizar, administrar y promover esta tradicional festividad de la provincia de Coclé.

La normativa establece que el Patronato contará con patrimonio propio y autonomía administrativa, y tendrá bajo su responsabilidad la coordinación de todas las acciones necesarias para garantizar la celebración anual del festival. La organización del evento recaerá en la Asociación Patronato Festival Nacional del Toro Guapo de Antón.

Entre sus principales funciones, el Patronato deberá asegurar la realización continua del festival, promover las expresiones culturales y folclóricas del distrito de Antón y fomentar la participación de artesanos, expositores y agrupaciones tradicionales.

Asimismo, la ley contempla la adopción de medidas de seguridad para garantizar el bienestar de los asistentes y preservar el evento como una representación auténtica de los valores culturales de la región.

El documento también establece que el Patronato trabajará de manera articulada con autoridades nacionales, municipales, el sector privado y la comunidad. Además, se impulsará la promoción del festival a nivel nacional e internacional, con apoyo de la Autoridad de Turismo de Panamá.

En materia de transparencia, la ley dispone que los recursos que reciba el Patronato deberán ser destinados exclusivamente a la conservación y desarrollo del festival, bajo la fiscalización de la Contraloría General de la República.

Se establece además la obligación de presentar un informe anual de auditoría antes del 31 de diciembre de cada año, mientras que solo hasta un 15% de los fondos estatales podrá utilizarse para gastos administrativos.

El Patronato estará integrado por un representante del:

Ministerio de Cultura

Autoridad de Turismo

Presidente del Concejo Municipal de Antón

Municipio de Antón

Dos representantes de distintas asociaciones cívicas de la región, postulados por sus asociaciones y elegidos por el representante legal del Patronato.

Un especialista en folclore.

Se establece que todos los miembros prestarán sus servicios ad honorem.

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