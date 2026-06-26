El desempleo cae en Brasil y marca un nuevo mínimo

La cifra es menor que el 5,8% del trimestre anterior.

Rio de Janeiro, Brasil/El desempleo en Brasil cayó en el trimestre cerrado en mayo y marcó un mínimo para el periodo en más de una década, un dato relevante para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva hacia los comicios de octubre, en los que buscará la reelección.

La mayor economía de América Latina registró un desempleo de 5,6% en el trimestre, su nivel más bajo para el periodo desde 2012, cuando se comenzó a medir el indicador con el método actual, informó el viernes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

La cifra es menor que el 5,8% del trimestre anterior.

Además, se ubicó 0,6 puntos porcentuales por debajo del mismo trimestre de 2025, cuando marcó 6,2%. La desocupación en el período afectó a 6,1 millones de los 213 millones de habitantes del país.

La informalidad, estructural del mercado laboral brasileño, también retrocedió levemente, al 37,3% de la población ocupada, aunque sigue afectando a más de uno de cada tres trabajadores.

El dato llega a poco más de tres meses de las presidenciales, en las que Lula se medirá con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, en una carrera que las encuestas muestran pareja.