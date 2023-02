Disturbios en protesta multitudinaria en contra el gobierno de Perú

Lima, Perú/Una multitudinaria marcha contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y por el cierre del Congreso, terminó este sábado con enfrentamientos en el centro de Lima.

A la movilización asistieron gremios campesinos, organizaciones civiles y bloques estudiantiles de las regiones del sur andino Cusco y Puno, de las más postergadas en Perú, así como de Lima.

"De esta lucha no nos sacan", dijo Adela Paz, una mujer de 68 años, proveniente de Cusco, que pidió por "el cambio de Perú en favor de su gente que trabaja", dijo haciendo un ritual entre la multitud en la Plaza Dos de Mayo, quemando Palo Santo, madera sagrada con un aroma al que se le atribuye propiedades purificantes, con hojas de coca.

Al caer la noche la policía, dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos cuando avanzaban hacia la sede del Congreso peruano y las cercanías del palacio de Gobierno. Los manifestantes enfrentaron a los cuerpos de seguridad lanzando fuegos pirotécnicos, y se protegieron de cascos y escudos caseros.

"Hoy salimos todas las sangres", dijo el llamado del Bloque Universitario a otra jornada de manifestaciones, cargadas de reivindicaciones indígenas y reproches de discriminación de la gente de las zonas del país más ricas en gas, minería y tierras agrícolas que, sin embargo, viven en la pobreza con lo mínimo en derechos sociales, sobre todo en educación y salud.

"Nosotros no vamos a renunciar a esta lucha, la que tiene que renunciar es la señora usurpadora y el Congreso que arreglan todo para no tener que mejorarnos nada. Solo nos roban y le dan nuestras riquezas a las empresas que no son peruanas", dijo Romina Cuno, una mujer campesina de 37 años de Puno, a la AFP.

Nutridos grupos de los distritos más pobres del norte de Lima arribaron corriendo y cantando "sí se puede", mientras enarbolaban pabellones peruanos y la wiphala, la colorida bandera cuadrangular representativa de las etnias de Los Andes, constataron reporteros de la AFP.

Otra movilización simultánea se dio en las calles del centro limeño, con unas 50 personas que se identificaron como la "Legión Patriótica", y que afirmaron defender a la Policía peruana "por su accionar con los subversivos terroristas".

Bloqueo del Congreso

La nueva protesta se realizó un día después de que el Congreso bloqueó hasta agosto cualquier debate para adelantar las elecciones generales.

Con esta decisión basada en tecnicismos procedimentales, el Congreso dio un portazo a la posibilidad renovar la Presidencia y el Congreso en 2023, como claman los manifestantes desde diciembre en protestas que han dejado 48 muertos.

"Nos duele en el alma que hayan archivado propuesta para adelanto de elecciones", lamentó el cardenal peruano Pedro Barreto.

Hasta el sábado Boluarte no había reaccionado a la decisión del Congreso.

La mandataria reemplazó al expresidente izquierdista Pedro Castillo, que fue destituido y arrestado el 7 de diciembre tras un fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.

La intención inicial de Boluarte era completar el periodo de Castillo hasta 2026, pero ante el estallido de movilizaciones pidió al Congreso anticipar los comicios.

Protestas en las "burbujas"

En el centro de Lima las manifestaciones se hacen sentir desde mediados de enero con centenares y miles de personas de regiones, pero en los sectores residenciales y comerciales cercanos a la costa del Pacífico parecen ajenos a la crisis política y social.

Por esa razón, el sábado un colectivo de artistas eligió el barrio de Barranco, zona bohemia frente al mar, para expresar su protesta con la intervención "100 Retablos por la Memoria", con las típicas artesanías de Ayacucho que suelen expresar movimientos de lucha: "Es un ejercicio de memoria a través del arte", explicó a la AFP Venuca Evanán, del grupo de mujeres de lanzó esta iniciativa.

Con fotos de las víctimas de las manifestaciones, más de 100 artistas caminaron por este barrio limeño histórico —repleto de bares, restaurantes y turistas, y con edificios exclusivos con vista al mar— y alzaron sus retablos de cartón con mensajes alusivos a la crisis actual.

"El Ande trae amor y el Congreso el terror"; "Antes de rendirnos, seremos eternos" o "¿cuántas muertes quieres para que renuncies" dirigido a la presidenta Boluarte, fueron algunos de los mensajes, también en quechua.

"Han fallecido muchas personas por reclamar sus derechos (...) la idea también es concientizar a las personas que están viviendo en su burbuja como si no estuviera pasando en su país", indicó Evanán sobre la zona elegida, llena de ciclistas, surfistas y transeúntes que caminan a las playas limeñas.